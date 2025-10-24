[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자 ] 경북 안동시의회 경제도시 위원회(위원장 김상진)가 24일 관내 주요 사업 현장을 잇따라 방문하며 현장 중심의 의정활동에 나섰다.

위원들은 이날 낙동 물길공원과 농수산물도매시장, 경북바이오일반산업단지를 차례로 찾아 사업 추진상황과 운영 현황을 점검했다.

이번 방문은 지역 내 주요 현안을 직접 확인하고, 문제점과 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

특히 농수산물도매시장에 새로 입주한 제3법인 ‘경북청과’ 현장에서는 매출 현황과 고용 실태를 꼼꼼히 살펴보고, 시장 활성화를 위한 체계적 관리의 필요성을 강조했다.

김상진 위원장은 “사업 현장을 직접 확인하며 추진 상황을 자세히 파악할 수 있었다”며 “오늘 점검 결과를 바탕으로 안동시의 주요 현안 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.

안동시의회는 앞으로도 주요 사업장에 대한 현장 점검을 강화해 시민 생활과 직결된 정책의 실효성을 높인다는 방침이다.