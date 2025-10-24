“쌀 개방 없다는 농식품부 패싱하나”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국회 농림축산식품해양수산위 소속 국민의힘 의원들은 24일 조현 외교부 장관이 미국산 쌀 수입 쿼터 조정 가능성을 언급하며 개방 가능성을 시사했다면서 사과를 요구했다.

이들은 이날 국회에서 열린 기자회견에서 “조 장관은 지난 국회 외교통일위원회 국정감사에서 미국 쌀 수입과 관련해 국가별 쿼터를 늘릴 수 있다고 했다”며 “오는 28일 농림 분야 종합감사에 출석해 무책임한 발언에 대해 사과하고 발언 배경을 밝혀야 한다”고 했다.

아울러 “쌀 개방은 없다고 호언장담했던 대통령실이나 농림축산식품부 장관 주장과 명백히 배치된다”며 “조 장관이 쌀 수입 구조를 모르고 한 실언인가, 아니면 농식품부 장관도 ‘패싱’해 진행되는 협상이 존재하는 것인가”라고 따져 물었다.

이어 “농업은 이재명 정부의 관세 협상 실패 희생양이 결코 아니다”라며 “정부는 지금이라도 관세 협상 진행 과정에 대해 농업인과 소통하고 국민 앞에 숨김없이 설명해야 한다”고 덧붙였다.