글로벌비즈센터 남미 거점 추진…조선·에너지 산업 실질 교류 기대

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원시와 콜롬비아가 산업과 기술, 그리고 우정을 잇는 새로운 협력의 길을 열었다.

창원시는 24일 알레한드로 펠라에스 로드리게스(Alejandro Peláez Rodríguez) 주한 콜롬비아 대사가 창원을 방문해 양국 간 산업·통상 협력과 글로벌비즈센터(GBC) 남미 거점 확장 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 방문은 지난 14일 열린 ‘창원시–콜롬비아 교류 간담회’의 후속 조치로, 창원의 조선·전기산업과 콜롬비아의 에너지·자원 산업을 잇는 실질적인 협력의 첫걸음이자 양국 간 신뢰 관계를 한층 두텁게 하는 계기가 됐다.

알레한드로 펠라에스 로드리게스 대사는 이날 면담에서 “콜롬비아가 추진 중인 ‘정의로운 에너지 전환(Just Energy Transition)’ 정책 속에서 창원의 기술은 매우 중요한 역할을 할 수 있다”며 “창원의 우수한 산업 인프라와 기술력이 콜롬비아의 에너지·산업 전환 과정에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

장금용 창원시장 권한대행은 “창원은 산업의 도시이자 사람의 도시로, 기술과 신뢰가 연결될 때 두 나라의 거리는 더 가까워질 것”이라며 “글로벌비즈센터 남미 거점을 추진해 창원 기업들이 콜롬비아 시장과 함께 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

창원시는 이번 교류를 계기로 콜롬비아 정부 및 현지 산업기관과의 실무 협의를 이어가며, 전력·조선기자재 분야 협력과 커피·패션 등 문화콘텐츠 교류, 글로벌비즈센터 남미 네트워크 확충 등을 통해 산업과 문화가 함께 성장하는 지속가능한 협력 모델을 만들어 나갈 계획이다.