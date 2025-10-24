성숙 산업서 CEO 리더십 효과 실증 변액보험 수익률·순자산 업계 1위 달성

[헤럴드경제=박성준 기자] iM라이프는 김성한 iM라이프 전 대표(현 경영고문)의 ‘사람 중심 기업가 정신’을 바탕으로 한 조직문화 혁신과 경영 성과 사례가 담긴 논문이 국제사회과학 학술지(SSCI)에 등재됐다고 24일 밝혔다.

이날 서울 중구 정몽구재단 온드림소사이어티홀에서는 세계중소기업학회(ICSB)와 한국이해관계자경영학회가 공동 주관하는 ‘2025 ICSB 시그니처 이벤트’가 열렸으며, 김 전 대표의 경영철학이 담긴 논문이 재조명됐다. 행사에는 조직문화 혁신과 경영성과 간 상관관계를 분석한 학술 논문들이 소개됐다.

해당 논문은 아이만 타라비쉬 미국 조지워싱턴대 교수와 ‘K-기업가정신’ 설립자로 불리는 김기찬 인도네시아 프레지던트대 국제 총장이 저술했다. 이 논문은 유엔(UN)과 국제노동기구(ILO)에서도 언급됐다.

논문에서는 김 전 대표가 강조해 온 ▷공감 ▷권한 위양 ▷역량 활성화 등 ‘3E 프레임워크’가 혁신 경영의 대표 모델로 제시됐다. 이는 구성원 간 신뢰를 기반으로 의사결정 권한을 현장에 위임하고, 개개인의 역량을 극대화하는 조직문화 혁신 전략이다.

김 전 대표는 시경의 ‘녹명(鹿鳴)정신’과 논어의 ‘근자열원자래(近者悅 遠者來)’를 강조하며 공감경영을 실천했다. 특히 그는 “롱런(Long Run) 하려면 롱런(Long Learn) 해야 한다”며 임직원 역량 개발에도 지원을 아끼지 않았다.

김 전 대표는 2020년 iM라이프 대표 취임 이후 지속 가능한 성장과 사람 중심 기업가 정신을 강조하며, 건전한 영업문화와 상호 존중 문화를 선도해 왔다. 코로나19 팬데믹 기간 변액보험 시장 침체 속에서도 변액보험펀드 3년 수익률과 순자산 증가율을 업계 1위로 끌어올렸다. 이 밖에도 13·25회차 계약유지율 생명보험 업계 1위, 업계 최저 계약 해지율 등의 성과를 이룩했다.

논문 저자인 타라비쉬 교수와 김 총장은 “보험과 같은 성숙 산업에서 최고경영자(CEO)의 사람 중심 기업가 정신이 기업 성공에 미치는 영향 연구는 부족했다”며 “이번 연구로 성숙 산업에서도 CEO의 기업가적 리더십이 경영 성과와 구성원 역량 향상에 유의미한 영향을 미친다는 사실을 실증적으로 확인했다”고 말했다.

김 전 대표는 “직원 중심의 공감 경영을 통해 기업 성과가 자연스럽게 상승하는 것을 보며 사람 중심 경영이 기업 성장의 밑바탕이 된다는 것을 확신했다”고 말했다.