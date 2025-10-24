[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 10월 24일 오전 ‘제9회 나눔바자회’가 열린 마포구민광장을 찾아 따뜻한 나눔의 현장에 함께했다.

마포구가 후원하고 마포구 교구협의회(회장 신덕교회 김양태 목사)가 주관한 이번 행사는 지역 교회들이 마음을 모아 소외계층을 위한 복지기금을 조성, 어려운 이웃에게 따뜻한 정을 전하기 위해 마련됐다.

광장에는 14개 교회에서 준비한 의류, 잡화, 먹거리 등 총 24개 부스가 준비됐으며, 부스마다 저렴하고 질 좋은 물품으로 주민들의 발길을 사로잡았다.

이후 오후 1시 20분에는 나눔바자회 수익금과 교단 후원금을 기탁하는 의미 있는 행사가 열렸다.

이날 마포구 교구협의회는 효도밥상에 1000만 원, 마포인재육성장학재단에 1000만 원을 후원하며 지역사회의 나눔을 실천했다.

박강수 마포구청장은 “우리 주변의 어려운 이웃을 위한 나눔의 현장에 함께해주신 모든 분께 감사의 마음을 전한다”며 “따뜻한 나눔이 우리 이웃에게는 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.