규제지역 확대 여파… 대출·청약 문턱 높아진 수도권

경기 파주, 안양 만안구, 김포 등 비규제 단지로 관심 확산… 선점 경쟁 본격화

정부가 발표한 10.15 부동산 대책으로 서울 전역과 경기도 주요 지역이 규제지역으로 묶이면서, 시장의 관심이 수도권 비규제 지역으로 옮겨갈 것이라는 전망이 커지고 있다.

10.15 대책으로 서울은 전 자치구가 모두 규제지역으로 지정됐고, 경기도에서는 ▲과천 ▲광명 ▲성남(분당·수정·중원) ▲수원(영통·장안·팔달) ▲안양 동안 ▲의왕 ▲하남 ▲용인 수지 등 12개 지역이 새롭게 규제지역으로 포함됐다.

이들 지역은 대출, 청약, 재당첨, 전매제한 등 각종 규제가 동시에 적용되는 투기과열지구로 지정된 만큼, 실수요자들은 상대적으로 진입 장벽이 낮은 비규제 지역으로 관심을 옮길 가능성이 높다는 게 업계의 중론이다.

가장 직접적인 변화는 주택담보대출비율(LTV)이다. 규제지역 내에서는 LTV가 70%에서 40%로 축소되며, 다주택자는 대출이 전면 금지된다. 여기에 주택가격 15억~25억원 이하는 최대 4억원, 25억원 초과 주택은 2억원까지만 대출이 가능하고, 총부채상환비율(DTI)도 40%로 축소돼 대출을 통한 주택 구입자금 마련이 어려워진다.

청약 1순위 요건과 재당첨, 전매제한도 강화된다. 청약통장 가입 후 2년(24개월)이 지나야 1순위 청약이 가능하고, 무주택 세대주만 청약할 수 있다. 또한 3년 전매제한에 규제지역 내에서 한 차례라도 당첨된 이력이 있으면 최대 10년까지 재당첨이 제한된다.

이 같은 강화 조치로 규제지역 내 진입 장벽은 한층 높아진 반면, 비규제 지역은 여전히 LTV 최대 70%, 1주택자 청약 가능, 전매제한 6개월 이내 등 완화된 조건을 유지하고 있다. 이에 따라 자금 부담이 적고 접근성이 높은 비규제 단지로 풍선효과가 확산될 가능성이 크다는 전망이 나온다.

업계 관계자는 “정부의 고강도 부동산 대책이 잇따르고 있고, 추가 규제 가능성까지 거론되는 만큼, 대출 여력과 청약 기회가 열려 있는 비규제 지역을 서둘러 선점하는 것이 유리하다”면서, “특히 서울 접근성이 우수하고 개발호재가 맞물린 지역은 수요가 집중되며 풍선효과의 중심지가 될 가능성이 높다”고 말했다.

이에 연내 수도권 비규제 지역에서 공급되는 분양 물량에 수요자들의 관심이 집중될 전망이다.

경기도 파주시에서는 HDC현대산업개발이 서패동 432번지 일원에 ‘운정 아이파크 시티’를 이달 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 최고 29층, 25개 동, 전용면적 63~197㎡ 총 3,250가구 규모로 조성된다. GTX-A 운정중앙역을 통해 서울역과 삼성역(예정)을 20분대에 이동할 수 있으며, 자유로, 수도권제2순환고속도로·평택파주고속도로(예정) 등 주요 도로망도 가까워 서울 접근성이 뛰어나다. 종합병원·혁신의료·바이오융복합단지(예정)가 들어서는 파주메디컬클러스터 내에 위치해 최대 수혜단지로 꼽히고 있으며, 운정 테크노밸리와 교하동 경제자유구역 추진 등 대형 개발호재도 품고 있어 높은 미래가치가 기대된다.

경기도 안양시 만안구에서는 GS건설이 상록지구 주택재개발정비사업을 통해 ‘안양자이 헤리티온’을 이달 분양할 예정이다. 이 단지는 지하 5층~지상 최고 29층, 17개 동, 총 1,716가구 규모의 대단지로, 이 중 조합원 및 임대물량 등을 제외한 전용면적 49~101㎡ 639가구가 일반분양 물량이다. 도보 거리에 지하철 1호선 명학역이 위치한 역세권 입지로 가산디지털단지역을 비롯해 용산역, 서울역, 시청역 등의 주요 업무지역으로 환승 없이 한 번에 갈 수 있다. 명학역에서 서울 방향으로 한 정거장인 안양역에는 시흥 월곶에서 성남 판교를 연결하는 월곶판교선(월판선)도 개통될 예정이다.

경기도 김포시에서는 대우건설이 풍무역세권 도시개발사업 B3블록에서 ‘풍무역 푸르지오 더 마크’를 11월 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 12개 동, 전용면적 74∙84㎡ 총 1,524가구 규모로 조성된다. 김포골드라인 풍무역 초역세권 입지를 갖추고 있어 김포공항, 마곡, 여의도, 광화문 등 서울의 핵심 업무지구로의 출퇴근이 수월하다. 또한 GTX(수도권광역급행철도)-D 노선 서부권 광역급행철도가 예정돼 있어 서울 접근성이 한층 개선될 것으로 기대된다. 서울방화기지를 시작으로 고촌, 풍무, 검단 아라역을 거쳐 김포한강2 콤팩트시티까지 총 25.8㎞, 9개 정거장을 연결하는 서울 지하철 5호선 연장 사업도 예정돼 있다.