AI 1단계 성과 바탕으로 6000억 투자

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 24일 오전 시청 대회의실에서 전체 공직자를 대상으로 ‘국가AI컴퓨팅센터 유치 관련 전 직원 공유회’를 열어 광주 AI 사업을 공유하며 향후 방향을 모색했다.

이날 공유회는 단순 보고회가 아닌 ‘AI 중심도시’ 실현에 대한 광주시의 의지를 다시 다지는 자리였다. 강기정 시장을 비롯한 전체 공직자들이 국가AI컴퓨팅센터 유치 무산의 아쉬움 속에서도 AI 중심도시 실현을 향한 의지를 굳게 다졌다.

먼저 최태조 인공지능산업실장은 그동안 기업과 협력 등 공모 추진 과정을 설명했다.

강기정 시장은 이날 전체 공직자에게 보낸 편지를 통해 “허탈함 속에서도 광주의 AI 생태계는 이미 굳건히 자리잡았다”며 “AI 중심도시 광주의 꿈은 결코 멈추지 않는다”고 강조했다.

강 시장은 AI 1단계 사업을 통해 뿌리내린 광주의 AI 산업 생태계를 토대로, 6000억 원 규모의 AI 2단계 사업인 AX 실증밸리 추진에 속도를 높이겠다는 구상을 밝혔다. 강 시장은 ▷국가AI연구소 설립 ▷국가AI집적단지 지정 등 후속 전략을 더해, 광주의 AI 생태계를 한층 고도화해 대한민국을 대표하는 AI 혁신 거점으로 완성하겠다는 의지를 분명히 했다.

강 시장은 “광주의 AI 생태계는 이미 단단히 뿌리내렸다. 국가AI데이터센터 개관, AI 인재양성 사다리 구축, 각종 실증장비 확보 등으로 광주는 국내 유일의 공공주도형 AI 생태계를 완성했다”며 “160개 기업이 광주에 들어왔고 650개의 일자리가 생겼다. 이는 우리 모두의 성취”라고 밝혔다.

강 시장은 “AI 2단계(AX실증밸리) 사업 6000억 원을 확보했고, 초거대 컴퓨팅 자원 확보, 국가AI연구소 설립, 국가AI집적단지 지정 등 다음 목표를 분명히 하고 있다”며 흔들림 없는 미래 구상을 제시했다.

강 시장은 끝으로 “우리는 2017년부터 AI산업의 개척자로 나섰다”며 “AI 중심도시 광주의 꿈은 흔들리지 않는다. 예기치 못한 변수를 만났지만, 분명한 목표와 꺾이지 않는 마음이 있는 한 우리의 노력은 헛되지 않을 것”이라고 강조했다.

강 시장은 “대통령도 약속을 지키기 위한 방법을 강구하라고 지시했고, 정부와 긴밀히 소통 중”이라며 “국가AI컴퓨팅센터 공약은 대규모 컴퓨팅 자원 확보를 위한 것으로 광주의 AI 생태계 완성과 대한민국 AI 3강 도약을 위해 반드시 실현돼야 한다”고 말했다.

광주시는 이번 결과를 일시적인 난관으로 받아들이지 않고, 오히려 더 단단히 도약할 기회로 삼겠다는 의지를 다졌다.

최태조 인공지능산업실장은 “광주는 이미 인재, 인프라, 데이터, 생태계(HIDE)가 완성된 도시”라며 “AI 2단계 사업과 국가AI연구소 추진을 통해 대한민국의 AI산업 발전을 선도하겠다”고 밝혔다.