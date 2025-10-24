넷플릭스 영화 ‘굿뉴스’ 공군 중위 서고명役 “캐릭터에 깊은 연대감…촬영 즐거웠다” “유일한 현실적 인물, 중심 잡는 것이 숙제”

[헤럴드경제=손미정 기자] 자꾸만 모호한 뭔가를 쫓으며 달렸다. 뜨거운 가슴이 무작정 그를 밀어붙였다. 20대의 끝에서, 운명처럼 그와 가장 닮은 캐릭터를 만났고, 패기와 열정 가득한 인물에 모든 것을 쏟아부었다. “작품에 확신이 있고, 부끄럽지 않은 것을 남겼다는 믿음이 있어요.” 최선을 다한 배우의 망설임 없는 자신감이 허투루 들리지만은 않는다.

최근 서울 종로구 모처에서 넷플릭스 영화 ‘굿뉴스’의 ‘서고명’으로 분한 배우 홍경을 만났다. 나긋한 목소리, 차분한 말투와 달리 흘러나오는 말들이 하나같이 뜨겁다. “코너에 몰리는 것을 좋아해요. 그럴 때 생기는 리듬감도 좋고요.” 들으면 들을수록 보통 사람이 아니다.

‘굿뉴스’의 변성현 감독은 홍경을 “한국 영화 전성기의 박해일을 보는 듯했다”고 말한다. “너무 과찬이에요.” 홍경은 겸손해했지만 ‘무엇이든 담아내기 좋은 얼굴’이라던 감독의 눈은 틀리지 않았다. 홍경은 뜨거운 가슴을 가진 엘리트 공군 중위 고명을 통해, 권력의 설계에 휘둘리면서 겪는 긴장과 갈등, 가끔의 웃음까지도 시원하게 소화하며 한층 넓어진 연기 스펙트럼을 뽐냈다.

“서고명에게 유독 애착이 많이 가고, 깊은 연대감을 느꼈어요. 이전에는 이해가 안 되고, 단지 호기심만으로 접근했던 캐릭터도 많았거든요. 자신의 삶을 전진시키려는 고명의 애착이 와닿았달까요. 그래서 오히려 (연기하는데) 긴장이 안 됐던 것 같아요.”

홍경은 촬영 시작 4~5달 전에 캐스팅이 됐다. 그는 주어진 시간을 온전히 ‘고명’이 되기 위해 소진했다. 군인이 되기 위해 몸을 단단히 만들었고, 영어와 관제 관련 지식을 익혔다. 덕분에 순수 국내파인 홍경은 영화에서 원어민과 같은 영어를 구사한다. “홍경이란 사람에게 이것은 새로운 것을 배울 기회라 생각했어요.” 뭐 하나 설렁설렁 넘어가는 법이 없다.

“저는 프리 프로덕션(촬영 준비) 기간을 정말 중요하게 생각해요. 운 좋게도 일찍 캐스팅돼서 준비 기간이 길었어요. 시작하자마자 영어 선생님, 일본어 선생님, 관제사 선생님을 주 2~3회 만나면서 필요한 것들을 숙지했어요. 그 오랜 시간이 주어졌는데 준비를 제대로 못 하면 도망갈 곳이 없잖아요.”

영화 ‘굿뉴스’는 마치 연극처럼 붕 떠 있다. 세트는 현실과 만화를 오가고, 배우들은 한없이 과장된 연기로 ‘이것은 진짜 같은 가짜요’를 외친다. ‘고명’은 작중 유일하게 현실에 발을 붙이고 있는 인물이다. 모든 것을 쏟아 도전하고, 가끔은 흔들리며, 때로는 좌절하는 고명은 오늘날 젊은이들의 모습과도 겹친다. 사정없이 날뛰는 선배 배우들의 연기 사이에서 현실감을 잃지 않는 것이 홍경의 숙제였다.

“감독님이 제게 ‘고명이 영화의 심장이고, 고명이 영화의 중심이다’라는 이야기를 해주셨어요. 영화를 보면 두 발을 땅에 붙인 친구는 고명밖에 없잖아요. 아마 보시는 분들도 많이 공감됐을 것이라고 생각해요. 말도 안 되고 거침없는 상황과 캐릭터 속에서 ‘어떻게 사람같이 느끼게 할 것이냐’를 가장 많이 고민했던 것 같아요.”

영화 ‘불한당: 나쁜 놈들의 세상’(2017)부터 이어져 온 ‘변성현 월드’에 함께 타 본 소감을 물었다. 그는 “짜릿하고 재미있었다”고 했다. 철저하게 준비돼 촘촘하게 촬영하고, 동시에 유동적으로 움직이는 현장은 그에게 즐겁기만 한 경험이었다.

“변 감독님의 ‘월드’에는 어마어마하게 훌륭한 프로덕션 팀이 있잖아요. 그분들과 함께 차례대로 촬영하면서 느낀 것이 ‘아 이것은 막힘없이 잘 짜인 매카닉(기계)이다’는 것이었어요. 손발이 너무 잘 맞아서 직관이나 뉘앙스만으로도 소통이 되는 것 있잖아요. 완벽한 파도 위에 올라탄 기분이었어요. 굉장한 리듬 아래에서 춤을 추는 것처럼 짜릿하고 재밌었어요.”

홍경은 잘 알려진 씨네필(Cinephile·영화를 깊이 있게 감상하는 사람)이다. 극장 개봉에 대한 아쉬움이 있을 만한데 오히려 그는 장점이자 기회로 이해했다. 홍경은 “토론토국제영화제와 부산국제영화제를 통해서 극장 경험의 기회도 있었다”면서 “하나의 영화를 동시에 전 세계인이 볼 수 있다는 것은 너무 큰 장점이라고 생각하고, 전해지는 반응을 즉각적으로 볼 수 있는 것도 흥미롭다”고 말했다.

관객으로서 본 ‘굿뉴스’에 대한 감상평도 덧붙였다. “완전히 객관적으로는 보기 어렵다”는 것이 전제다.

“제가 좋아하는 영화는 마지막에 뒤통수를 때리거나, 짙은 잔향이 남아서 어딘가 저를 건드는 요소를 남기는 작품이었어요. 이번 영화는 그런 작품이라고 생각해요. 관객들이 고명만이 아니라 ‘아무개’(설경구 분)을 보면서도 느끼는 것이 있을 것이라고 생각해요. 저는 그 여운이 꽤 오래가더라고요.”

홍경이 ‘굿뉴스’에 갖는 애착은 남다르다. 아마 30대라는 새로운 챕터를 앞두고 만난 마지막 작품이어서일 테다. 그는 자신이 지난 20대에 좇아온 ‘무언가’가 ‘굿뉴스’인 것 같다고 말했다. 자신에게 기회를 준 변 감독에 대한 애정 어린 말도 전했다. 홍경은 마지막까지 뜨거웠다.

“‘굿뉴스’는 제 젊음을 담은 영화예요. 20대가 누구에게나 의미가 있잖아요. 저는 ‘굿뉴스’에 젊음의 뜨거움을 담았어요. 이 일을 언제까지 할지는 모르겠지만 단연코 그 안에서 선명하게 남아있을 작품이라고 생각해요. 변 감독님은 저를 출발대 위에 ‘한번 달려보라’라고 올려주신 분이죠. 정말 깊이 사랑합니다.”