외식업계에서 새로운 메뉴 경쟁력을 확보하고자 하는 점주들의 관심이 퍼펙트푸드(Perfect Food)에 집중되고 있다. 최근 퍼펙트푸드가 선보인 ‘사업자 전용 밀키트’가 빠르게 입소문을 타면서, 본사에는 가맹문의와 제휴 상담 요청이 급증하고 있다.

퍼펙트푸드는 신규 창업이 아닌 기존 매장의 메뉴 경쟁력 강화에 초점을 맞춘 서비스로, 가맹비·로열티 부담 없이 도입할 수 있다는 점이 차별화 포인트다. 특히 프랜차이즈 본사 R&D팀에서 직접 연구하고 검증한 메뉴만을 제공해 점주들 사이에서 ‘실패 확률이 낮은 솔루션’으로 평가받고 있다.

퍼펙트푸드 관계자는 “최근 몇 달간 전국에서 문의가 급증해 1주일 만에 목표 계약치의 300%를 달성했다”며 “특히 경기 침체 속에서 신규 창업 대신 리스크가 적은 메뉴팩 도입을 희망하는 점주들이 늘어난 것이 성장의 원동력”이라고 설명했다.

퍼펙트푸드의 밀키트형 메뉴팩은 복잡한 조리 과정 없이 평균 5분 내외로 완성할 수 있어, 인력난을 겪는 매장에서도 손쉽게 활용 가능하다. 또한 100여 종 이상의 메뉴를 제공해 매장 콘셉트와 상권에 맞춘 맞춤 구성이 가능하다.

업계 한 관계자는 “외식 시장은 트렌드 변화 속도가 빠르고 점주들의 부담이 큰 편”이라며 “검증된 메뉴를 꾸준히 공급하는 서비스의 수요는 앞으로 더욱 늘어날 것”이라고 전망했다.

퍼펙트푸드는 앞으로 파트너 매장을 확대하고, 전국적인 유통망을 강화해 점주들이 안심하고 운영할 수 있도록 지원할 계획이다.

관계자는 “메뉴 연구와 품질 관리를 최우선 과제로 삼아, 점주와 함께 성장하는 푸드 솔루션 기업으로 발전해 나가겠다”고 전했다.