정부 ‘2030 북극항로 전략’ 부응…조선·친환경 에너지 등 선제 투자

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] BNK금융그룹이 정부의 ‘북극항로 개척’과 ‘新해양강국 도약’ 정책 기조에 발맞춰 해양 관련 산업과 기업에 선제 투자하는 ‘북극항로 개척 펀드’ 조성에 나선다고 24일 밝혔다.

이번 펀드는 그룹 주요 계열사들이 공동 출자해 우선 설정한 뒤, 외부 투자자 모집을 통해 규모를 단계적으로 확대할 계획이다. BNK금융은 이를 최근 발표한 ‘지역경제 희망선언’의 핵심 축인 생산적 금융 강화 전략의 일환으로 추진한다.

정부가 올해 수립을 예고한 ‘2030 북극항로 신(新)전략’에 선제 대응해, 북극항로를 중심으로 한 신(新)물류 네트워크 구축과 친환경 조선·에너지 산업에 대한 투자를 확대한다는 구상이다. 특히 부산을 중심으로 한 해양산업 클러스터 및 조선기자재 산업과의 연계도 추진된다.

BNK금융 관계자는 “부산이 해양수도로 도약하는 시점에서 지역 대표 금융그룹으로서 해양산업 성장의 금융적 뒷받침 역할을 강화하겠다”며 “미래 성장 가능성이 높은 북극항로 관련 기업을 선제적으로 지원해 新해양강국 도약을 위한 국가 전략에 적극 기여하겠다”고 말했다.