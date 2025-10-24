한국타이어, 넥슨 ‘카트라이더 러쉬플러스’와 브랜드 컬래버 ‘아이온’ 모티브로 제작한 게임 아이템 11종 공개

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 넥슨코리아의 인기 모바일 게임 ‘카트라이더 러쉬플러스’와 브랜드 컬래버레이션을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 컬래버레이션은 ‘카트라이더 러쉬플러스’를 즐기는 다양한 연령대의 유저들을 대상으로 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’을 활용한 차별화된 브랜드 경험을 제공하며, 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 친밀감을 한층 높이고자 기획됐다.

한국타이어는 지난 2021년 ‘크레이지레이싱 카트라이더’, 올해 1월 ‘카트라이더: 드리프트’와 컬래버레이션을 진행하며 이용자들로부터 큰 호응을 얻은 바 있다.

한국타이어는 ‘카트라이더 러쉬플러스’와 ‘아이온 카트’, ‘아이온 풍선’, ‘한국타이어 수트’ 등 게임 아이템 11종을 선보인다. 특히, ‘아이온 카트’는 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십’의 공식 전기차 레이싱 타이어 ‘GEN3 에보 아이온 레이스’를 모티브로 독보적인 EV 테크놀로지와 시그니처인 ‘컬러링 그루브’를 구현한 점이 특징이다.

컬래버레이션 기념 브랜드 필름도 공개한다. 현실 속 인물이 ‘아이온 카트’와 함께 가상의 레이싱 세계로 진입해 질주하는 서사를 통해, 혁신 테크놀로지로 완성된 짜릿한 주행의 순간을 역동적으로 담아냈다. 해당 영상은 한국타이어 공식 소셜 미디어 채널 등을 통해 공개될 예정이다.

이 외에도 ‘티스테이션’의 온라인 쇼핑몰 ‘티스테이션닷컴’ 고객을 대상으로 프로모션 이벤트를 진행한다. 11월 7일까지 티스테이션닷컴에서 한국타이어 제품 4개 구매 및 장착을 완료한 고객 중 추첨을 통해 ‘아이온 카트’와 최대 5만 원 상당의 주유 상품권, 400명에게는 주유 상품권 5000원을 증정한다.

같은 기간 ‘카트라이더 러쉬플러스’ 공식 웹사이트에서도 컬래버레이션 아이템 장착을 인증한 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 ▷한국타이어 30% 할인권(150명) ▷배달의민족 상품권(150명) ▷스타벅스 커피 교환권(200명) 등 다양한 경품 혜택을 제공한다.