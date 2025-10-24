이다용 생명공학연구원 박사팀 모유 통해 전달·비장 축적 확인 T세포 줄고 염증세포는 늘어나 감염 저항력 약화 세계 첫 규명

플라스틱 쓰레기가 넘쳐나면서 미세플라스틱이 인체에 미치는 부작용도 계속 확인되고 있다.

한국생명공학연구원은 이다용 바이오신약중개연구센터 박사 연구팀이 엄마가 섭취한 폴리에틸렌 미세플라스틱이 젖을 통해 아이에게 전달되고, 그 결과 면역체계가 교란돼 바이러스 감염에 취약해진다는 사실을 세계 최초로 규명했다고 24일 밝혔다.

연구팀은 일상생활에서 흔히 사용되는 폴리에틸렌(PE) 미세플라스틱을 임신한 생쥐에 섭취시킨 후, 이 물질이 모유를 통해 새끼의 체내로 이동하고, 특히 비장에 다량 축적된다는 사실을 확인했다.

비장은 몸속 면역세포를 조절하는 기관으로, 이곳의 균형이 무너지면 감염병에 쉽게 걸린다. 미세플라스틱에 노출된 새끼 생쥐에서 면역을 담당하는 T세포와 NK세포가 줄어들고, 염증을 일으키는 B세포가 비정상적으로 늘어나는 등 면역체계의 불균형이 뚜렷하게 나타났다.

미세플라스틱이 모유를 통해 새끼의 비장에 축적된 이후, 성장기 내내 면역세포 분포의 불균형과 항바이러스 면역물질(인터페론·염증성 사이토카인) 분비 저하가 지속되는 것을 확인했다. 이는 단기 노출에 따른 일시적 반응이 아니라, 면역 발달 과정 전반을 교란시켜 감염 저항성을 약화시킬 수 있음을 보여주는 것이다.

또 연구팀이 이 생쥐에게 H1N1 신종플루 바이러스를 감염시킨 결과 정상군에 비해 감염 후 체중이 급격히 감소하고, 항바이러스 면역물질 분비가 현저히 낮게 나타나 바이러스 억제 능력이 크게 약화되는 것으로 확인됐다.

이는 미세플라스틱이 단순히 체내에 머무는 이물질이 아니라, 면역체계를 교란해 감염병 취약성을 높이는 유해 요인임을 입증한 것이다.

이 박사는 “이번 연구는 미세플라스틱이 세대를 넘어 면역체계를 교란시킬 수 있음을 과학적으로 입증한 첫 사례”라며 “플라스틱 사용을 줄이고, 음식, 물 등 생활 속 미세플라스틱 노출을 최소화하기 위한 사회적 노력이 절실하다”고 강조했다.

이번 연구 성과는 국제 학술지 ‘유해물질 저널’에 지난 15일 게재됐다. 구본혁 기자