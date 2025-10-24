KCGI자산운용(대표 목대균·조원복, 사진 왼쪽부터)이 장기성과 중심의 운용 철학과 독창적인 연금펀드 전략으로 차별화된 성과를 거두며 ‘2025 헤럴드 투자대상’에서 최우수 연금펀드 부문을 수상했다.

연금펀드는 KCGI자산운용이 운용하는 전체 공모펀드의 38%를 차지하는 핵심 사업 부문으로 국내·글로벌·대체자산을 아우르는 종합운용 체계를 통해 시장 내 입지를 강화해왔다.

대표 상품인 ‘KCGI프리덤TDF’ 시리즈는 한국인의 생애주기에 맞춘 독자적 글라이드 패스를 기반으로 자산배분을 최적화했다.

특히 ‘KCGI디딤프리덤평생소득TIF’는 은퇴 후 인출단계에 맞춘 자산배분모델을 도입해 안정적 노후자산 운용을 지원한다.

국내 주식형 연금펀드는 액티브 운용 전략을 통해 7년 연속 코스피를 초과하는 성과를 기록했다. 자체 개발한 시장 국면 판단 모델을 기반으로 현금 비중 조절, 밸류에이션 관리, 집중 포트폴리오 운용을 유연하게 병행하며 수익성과 안정성을 동시에 추구한다. 특히 ‘KCGI코리아주식1호’와 ‘KCGI코리아연금증권자’는 성장주와 가치주를 병행하는 바벨전략을 통해 꾸준한 초과 수익을 창출했다.

