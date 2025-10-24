총 1,090건 점검…허용 불가 위험요인 128건, 최근 3년간 5.6%p 감소 기계·전기·화학 요인 집중 개선 필요, 근로자 자율 안전문화 강조

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군이 지나 22일 ‘2025년 하반기 사업장 위험성평가’ 결과를 공개하며, 전반적 위험 수준이 점차 안정화되고 있다고 밝혔다.

이번 평가는 8월 4일부터 두 달간 의성군 관리 사업장을 대상으로 진행됐다.

전문 안전관리 기관이 현장 점검과 근로자 의견 청취를 병행한 결과, 총 1,090건의 위험요인 중 128건(11.7%)이 허용 불가능 판정을 받았다.

주요 위험요인으로는 △기계적 요인(45.4%) △전기적 요인(19.6%) △화학적 요인(16.2%) △작업환경 및 특성 요인(18.8%)이 꼽혔다.

특히 안내·경고표지 미부착, 비접지 전기 사용, 중량물 취급 부주의 등은 개선이 시급한 사례로 지적됐다.

최근 3개년(2023~2025년) 데이터를 보면, 허용 불가능 위험요인 비율은 17.4%에서 11.8%로 5.6%p 감소하며, 의성군의 위험관리 체계가 안정 궤도에 접어들고 있음을 보여준다.

김주수 의성군수는 “위험성 평가는 단순 점검이 아닌, 근로자가 스스로 위험을 인식하고 개선하는 문화로 발전해야 한다”며 “화학물질 관리와 근골격계 부담 완화 등 예방 중심의 안전관리 체계를 강화해, 안전하고 건강한 일터, 행복한 의성을 만들어 가겠다”고 강조했다.