한국투자신탁운용(대표 배재규·사진)이 ‘2025 헤럴드 투자대상’에서 최우수 펀드(채권) 부문을 수상했다

한국투자신탁운용은 국내채권형 공모펀드(파킹형 상품 제외) 중 가장 큰 규모인 ‘한국투자크레딧포커스ESG펀드’를 운용하고 있다. 2008년 최초 설정된 대표적인 채권형 공모펀드로 지난 19일 기준 운용설정액은 4조6288억원이다. 현재 국내 회사채 공모펀드 시장의 70.05%를 차지하고 있다.

올해 자금 유입액은 2조9015억원으로 국내 채권형 펀드(파킹형 상품 제외) 중 자금유입액이 가장 많다. 이 상품은 A- 등급 이상, 듀레이션이 2년 내외인 국내 우량 크레딧 채권(회사채 및 금융채)에 투자해 이자수익과 자본차익을 동시에 추구한다. 과거 시장 상황을 기반으로 분석 시 펀드의 전략은 금리 상승기 방어 능력과 금리 하락기 추가 수익을 동시에 노릴 수 있다. 듀레이션이 짧아 금리 상승기에는 채권 가격 하락에 덜 민감하고, 금리 하락기에는 채권 가격이 상승하고 크레딧 스프레드가 축소되기 때문에 자본차익을 극대화할 수 있다.

이 상품은 동일 유형(국내회사채 펀드) 중 가장 우수한 성과를 보이고 있다. 한국투자크레딧포커스ESG(C-W클래스)는 연초 이후 수익률 3.69%로 상장지수펀드(ETF)를 제외하고 가장 높았다.

상품을 위해 회사채 투자 경험이 풍부한 전담 크레딧 애널리스트 3명이 해당 상품 종목을 분석하고, 저평가 종목을 발굴하고 있다. 자체 개발한 크레딧 투자분석 시스템(KCCAS)도 보유하고 있다.

유동현 기자