해외 이주 고객 현지 기반 컨설팅

하나은행은 삼성동 Place1(플레이스1)에 ‘글로벌 자산관리센터’를 열었다고 24일 밝혔다. 지난 23일 문을 연 센터는 자산의 글로벌 재배치가 본격화되는 흐름에 맞춰 전 세계를 아우르는 글로벌 자산관리 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

글로벌자산관리센터에는 신탁 컨설턴트(상담사), 변호사, 회계사, 세무사, 애널리스트 등 분야별 전문 인력을 배치했다. ▷리빙트러스트 ▷부동산&주식 ▷대체투자뿐 아니라 ▷국제조세 ▷글로벌부동산 ▷거주국 변경 등 복합적인 컨설팅을 제공한다. 특히, 해외로 이주한 고객에게는 현지 하나은행 영업점, 제휴 기관과 직접 연계하여 투자이민, 가업승계 등 현지 기반의 맞춤형 자산관리 컨설팅을 제시한다.

국내로 귀국한 역이민 고객에게는 해외 체류 경험과 해외 사업 경력을 반영한 글로벌 포트폴리오 구성, 환리스크 관리 등 최고의 자산관리 서비스를 지원한다.

이를 위해 하나은행은 전 세계 27개 지역 112개의 해외네트워크를 활용해 고객이 원하는 지역이라면 어디든지 최상의 글로벌 자산관리 서비스를 선보일 계획이다.

김벼리 기자