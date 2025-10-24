[헤럴드경제=강승연 기자] 바나나 전문 글로벌 청과 기업 스미후루코리아가 hy와 손잡고 바나나 우유 신제품 ‘감숙왕 우유(사진)’를 출시했다고 24일 밝혔다.

신제품은 ‘감숙왕 초코 바나나 우유’와 ‘감숙왕 딸기 바나나 우유’ 등 총 2종으로, 1급A 원유를 사용했다.

패키지는 달콤하고 찰진 식감으로 ‘바나나의 왕’이라 칭하는 감숙왕 캐릭터를 활용해 시각적 재미를 더했다. 190㎖ 소용량으로 야외 활동이나 외출 시 가볍게 즐기기 좋다. 멸균팩 포장으로 보관 및 음용에 편의성을 높였다.

이번 신제품은 전국 CU편의점과 스미후루코리아 네이버 공식 브랜드 스토어를 통해 판매한다.

신제품 출시를 기념해 내달 2일까지 다양한 이벤트를 진행한다. 네이버 공식 브랜드 스토어에서 포토리뷰 작성시 추첨을 통해 3000원 쿠폰을 제공한다. 공식 인스타그램 해시태그 이벤트도 전개한다.

스미후루코리아 관계자는 “지난해 ‘감숙왕 바삭 바나나칩’과 ‘감숙왕 초코 바나나칩’을 선보이며 가공식품 시장 진출을 본격화했다”며 “이번 hy와의 협업을 계기로 감숙왕을 다양한 제품군으로 확장해 소비자에게 더욱 차별화된 맛의 경험을 제공할 예정”이라고 말했다.