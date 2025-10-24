- 국비 500억 포함 712억 규모…차세대 우주개척 핵심기술 연구 본격화 - 산·학·연·관 150여 명 참석…대전형 민간주도 우주산업 생태계 기반 마련

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 24일 KAIST 학술문화관에서‘KAIST 우주서비스 및 제조 혁신연구센터(IRC)’개소식을 개최했다,

이날 행사는 대전시 국방우주산업과, KAIST 연구원장 및 우주연구원장, 우주항공청, 한국연구재단, ㈜보령 대표 등 주요 우주관련 기관․대학․기업 관계자 등 150여 명이 참석해 개소를 축하했다. 행사는 ▷개회 및 내빈소개 ▷경과보고 ▷축사 ▷현판전달식 등으로 진행했다.

이번에 개소한 혁신연구센터(IRC)는 과학기술정보통신부의‘2025년도 기초연구사업’공모에 선정된 대규모 연구거점으로, 향후 10년간 국비 500억원을 포함한 총 712억원 규모의 중장기 프로젝트를 추진한다.

센터는 ▷무인 우주정거장 구축 ▷로보틱스 기반 우주 제조 ▷물자 회수 기술 등 차세대 우주개척을 위한 핵심기술 확보를 목표로 하고 있다.

한재흥 센터장(KAIST 우주연구원장)을 중심으로 14명의 참여 교수가 연구를 주도하며, KAIST는 국내외 주요 우주기업 및 연구기관과의 공동연구를 추진하고 있다. 또한 대전 지역의 88개 우주기업과 긴밀히 협력해 민간이 주도하는 우주 산업 생태계 조성에도 적극 나설 계획이다.

대전시는 오는 2026년부터 매년 4억원씩 총 36억원을 지원해 지역 우주기업의 연구개발 역량을 강화하고, 연구성과의 산업화 및 지역산업 확산을 적극 뒷받침할 예정이다.

한재흥 KAIST 우주연구원장은 “산·학·연·관 협력을 통해 우주 서비스·제조 핵심기술을 선도하고, 민간 중심의 산업 생태계 조성에 기여하겠다”며 “KAIST가 연구개발부터 인력양성, 기술사업화까지 아우르는 종합 연구거점으로 성장해 나가겠다”고 말했다.

이광형 KAIST 총장은 “우주 서비스 및 제조 분야는 미래 우주 산업의 패러다임을 바꿀 핵심 영역”이라며, “KAIST는 혁신적 기술개발과 글로벌 협력을 통해 대한민국이 우주 산업의 새로운 시대를 여는 중심이 되도록 이끌겠다”고 강조했다.

손철웅 대전시 미래전략산업실장은“KAIST와 함께 혁신연구센터를 대전형 우주산업 혁신 플랫폼으로 발전시키겠다”며, “지역기업이 성장하고 대전이 대한민국 우주산업의 중심도시로 자리잡을 수 있도록 대전시의 역량을 집중해 나아가겠다”고 밝혔다.

한편, 개소식에 앞서 지난 23일~24일까지 이틀간 ‘KAIST 우주연구원 국제 심포지엄’이 개최됐다. 이 자리에서는 한국항공우주연구원, 일본 과학기술대학, 캘리포니아공과대학 등 국내외 연구기관 전문가들이 참석한 가운데, 차세대 우주기술 발전 방향과 국제협력 강화 방안을 심도 있게 논의했다.