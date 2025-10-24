‘독도의 날’ 맞아 울릉도·독도 방문…퀴즈쇼 형식으로 독도 상식 전하고 해경 노고 조명

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] KBS 간판 예능 프로그램 ‘1박2일’이 ‘독도 지킴이’ 서경덕 성신여대 교수와 함께 ‘독도의 날’을 기념한 독도 특집 편을 선보인다.

최근 서 교수와 제작진은 울릉도와 독도 현장을 직접 방문, 독도의 역사와 의미를 되짚는 시간을 가졌다.

이번 특집에서는 독도 관련 기본 상식을 ‘퀴즈쇼’ 형식으로 구성, 시청자들이 재미있게 참여하며 배울 수 있도록 꾸며진다.

또한 제작진은 동해지방해양경찰청 함정에 탑승, 독도를 지키는 해양 경찰들의 노고를 조명하며 감사의 뜻을 표했다.

특히 국내 예능 최초로 공식 허가를 받아 독도 동도 정상의 ‘한국령’ 바위, 우체통, 대형 태극기 등을 상세히 소개할 예정이다.

서경덕 교수는 “10월 25일 ‘독도의 날’을 맞아 국민 예능을 통해 대한민국 독도를 널리 알릴 수 있어 뜻깊다”며, “한국 예능은 해외에서도 인기가 높기 때문에 독도가 대한민국 영토임을 자연스럽게 알릴 좋은 계기가 될 것”이라고 말했다.

이번 ‘1박2일’ 독도 특집 편은 오는 26일과 11월 2일, KBS 2TV를 통해 2주 연속 방영된다.