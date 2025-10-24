단 25대 한정 제작… 예술·기술·장인정신이 융합된 헌정 작품 황금빛 환희의 여신상과 고해상도 자수 직물로 100년의 유산 표현

[헤럴드경제=김성우 기자] 롤스로이스모터카가 팬텀 탄생 100주년을 기념한 한정판 모델 ‘팬텀 센테너리 프라이빗 컬렉션(Phantom Centenary Private Collection)’을 공개했다. 전 세계 단 25대만 제작되는 이번 컬렉션은 브랜드 역사상 가장 정교하고 기술적으로 야심찬 비스포크 프로젝트로 평가된다.

이번 팬텀 센테너리 프라이빗 컬렉션은 롤스로이스 비스포크 컬렉티브의 디자이너, 엔지니어, 장인들이 1920년대부터 이어온 팬텀의 역사와 상징을 탐구해 완성한 결과물이다. 팬텀의 유산을 상징하는 77점의 수공예 스케치 모티프가 차량 전반에 반영됐으며, 과거와 현재, 그리고 미래의 팬텀을 잇는 ‘100년의 이야기’를 예술적으로 풀어냈다.

크리스 브라운리지 롤스로이스모터카 CEO는 “이번 컬렉션은 팬텀의 100년을 기리는 헌정 작품으로, 예술성과 기술이 완벽히 융합된 결과물”이라며 “4만 시간이 넘는 제작 과정을 거쳐 팬텀의 전설을 새로운 시대의 언어로 재해석했다”고 밝혔다.

팬텀 센테너리 프라이빗 컬렉션의 외관은 1930년대 팬텀의 실루엣에서 영감을 얻은 투톤 비스포크 페인트로 마감됐다. 하부는 ‘슈퍼 샴페인 크리스털 오버 아틱 화이트’, 상부는 ‘슈퍼 샴페인 크리스털 오버 블랙’으로 도색돼 시대를 초월한 우아함을 강조한다.

1925년형 팬텀의 원형 주조본을 참고해 새롭게 제작된 **환희의 여신상(Spirit of Ecstasy)**은 18캐럿 금으로 주조하고 24캐럿 금도금으로 마감했다. 여신상에는 100주년을 상징하는 인증 마크가 새겨졌으며, 받침대에는 흰색 법랑 코팅 위에 컬렉션명이 각인됐다.

전면과 후면, 측면의 ‘RR’ 배지는 브랜드 최초로 24캐럿 금과 백색 법랑으로 제작됐다. 또 25대 한정 생산을 상징하는 25개 선이 새겨진 전용 휠 디자인이 적용돼, 총 100개의 선으로 팬텀의 100년 역사를 형상화했다.

실내는 초기 팬텀의 전통을 현대적으로 재해석한 직물·가죽 조합으로 완성됐다. 뒷좌석은 1926년 제작된 ‘팬텀 오브 러브(Phantom of Love)’에서 영감을 얻었으며, 패션 아틀리에와 12개월간 공동 개발한 고해상도 프린트 직물이 사용됐다. 16만여 개의 스티치와 45개 패널로 구성된 좌석은 팬텀의 여정과 시대별 오너를 3중 구조로 표현했다.

앞좌석에는 팬텀의 코드명 ‘로저 래빗(Roger Rabbit)’과 ‘시걸(Seagull)’ 등 브랜드의 상징을 레이저 에칭으로 새긴 가죽 아트워크가 적용됐다.

페시아 중앙에는 50개의 알루미늄 핀으로 구성한 ‘앤솔로지 갤러리(Anthology Gallery)’가 자리한다. 이는 책의 페이지가 겹쳐진 듯한 구조로, 각 면에는 지난 100년간 전 세계 언론이 팬텀을 찬미한 문구가 새겨졌다.

목공예는 롤스로이스 역사상 가장 복잡한 구성으로 완성됐다. 도어 패널에는 헨리 로이스 경이 영감을 얻었던 남프랑스 해안과 웨스트 위터링의 풍경, 호주 대륙 횡단 여정을 담았다. 3D 마케트리, 3D 잉크 레이어링, 레이저 에칭, 24캐럿 금박이 결합된 공예기법으로 입체적 질감을 구현했다.

천장의 스타라이트 헤드라이너에는 팬텀의 역사적 순간이 44만 개의 스티치로 새겨졌다. 헨리 로이스와 동료들이 뽕나무 아래 앉아 있던 장면에서 영감을 받아 제작됐으며, 굿우드 본사의 정원과 25만 마리 양봉 벌, 그리고 팬텀 로즈가 수놓아졌다.

별자리 속에는 팬텀 II의 ‘블루버드(Bluebird)’ 문양, 초창기 비밀 디자인 스튜디오 ‘더 뱅크(The Bank)’의 상징 등 숨겨진 오마주도 포함됐다.

롤스로이스는 이번 팬텀 센테너리 프라이빗 컬렉션을 “브랜드 역사상 단 한 번 주어지는 사명”이라 정의했다. 장인들은 팬텀의 탄생 정신인 ‘세상에서 가장 완벽한 자동차를 만들겠다’는 철학을 현대적으로 재해석해, 예술·기술·장인정신이 융합된 상징적 작품으로 완성했다.