3년 만의 리뉴얼 이후 매출 24% 증가 뚜껑을 키링으로 활용하는 ‘맛삼춘’ 출시도

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 카카오프렌즈 인기 캐릭터 ‘춘식이’ 컬래버 상품 ‘춘식이우유’가 리뉴얼 이후 매출이 20% 넘게 증가했다고 24일 밝혔다.

춘식이우유는 2022년 출시 이후 3년간 월평균 100만개 이상 팔리며 편의점 우유 카테고리 내 매출 1위를 지켜온 스테디셀러 상품이다. 여기에 지난 9월 진행된 패키지 디자인 리뉴얼 효과로 10월 매출(1일~23일 기준)은 전년 동기 대비 24% 뛰었다.

GS25가 운영 중인 7종의 ‘춘식이 시리즈’는 캐릭터 감성을 강조한 패키지로 인기다. 특히 1등급 원유를 사용한 고품질 원료와 합리적인 가격 덕분에 ‘물가안정 PB(자체브랜드) 상품’으로 주목받고 있다.

리뉴얼 열풍을 잇는 후속작으로 GS25는 지난 22일 키링형 ‘맛삼춘딸기우유’를 출시했다. ‘맛도리를 삼킨 춘식이’라는 독특한 콘셉트로, 뚜껑을 키링으로 재활용할 수 있는 점이 가장 큰 특징이다.

최근 가방이나 핸드폰, 파우치 등에 키링을 달아 개성을 표현하는 Z세대 트렌드를 반영해 개발됐다. 작은 비용으로 일상 속 만족감을 높이는 ‘소확행형 음료’로 인기가 높을 것으로 기대된다.

김동욱 GS리테일 음용식품팀 MD는 “춘식이우유는 귀여운 캐릭터 감성과 높은 품질로 3년간 꾸준히 사랑받아온 대표 스테디셀러”라며 “새롭게 선보이는 키링우유는 마시고 남는 즐거움이라는 새로운 소비 가치를 담은 상품으로, Z세대의 합리적이면서도 감성적인 소비 트렌드를 리드할 것”이라고 말했다.