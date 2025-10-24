사회적경제 인식 높이고 가치소비 확산 기대

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 은평구(구청장 김미경)는 ‘2025 사회적경제 어울림한마당’을 내달 1일 오전 10시부터 오후 4시 30분까지 롯데몰 은평점 광장에서 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 사회적경제기업의 홍보 및 판매 기회를 넓히고 주민이 사회적경제를 생활 속에서 체감할 수 있는 계기를 마련하기 위한 자리다. 사회적협동조합 은평사회적경제연대와 은평구 상공회 기업들이 공동으로 참여한다.

특히 관내 사회적경제기업·상공인 등 30여 개의 기업이 참여해 ▷로컬푸드, 친환경 먹거리·제품 등 판매 부스 18개 ▷체험 부스 9개 ▷홍보부스 3개 ▷문화 공연 ▷이벤트를 진행한다.

방문객은 생산자와 직접 대화하며 사회적경제 제품의 가치와 생산 과정을 체험할 수 있고 지역 예술가의 공연으로 대중음악, 한국전통무용, 젬베 퍼커션이 진행된다.

김미경 은평구청장은 “이번 사회적경제 어울림한마당을 통해 주민이 협동과 나눔의 가치소비를 경험하고 체감하는 지역축제가 되길 바란다”고 말했다.