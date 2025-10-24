24~25일 강서드림잡페스티벌 참가, 미래세대 육성 기여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울에너지공사(사장 황보연)가 미래세대 대상 친환경에너지 체험교육 프로그램을 통해 ESG 실현에 나섰다.

서울에너지공사는 10월 24일부터 25일까지 강서구 방화근린공원에서 개최하는 제 12회 강서드림잡페스티벌과 제8회 자녀와 함께하는 학부모 진로 잡 페스티벌에서 친환경에너지 체험 홍보부스를 운영한다.

이번 행사는 지역 청소년에게 진로 탐색의 기회를 제공하고, 에너지전환과 탄소중립의 중요성을 알리기 위해 마련했다.

주요 체험 프로그램으로는 △태양광 발전 원리를 배우는 미니 태양광 자동차 만들기 △폐동화책 활용 나만의 동화책 만들기 등을 운영한다.

서울에너지공사는 참가 학생들이 놀이와 실습을 통해 자연스럽게 친환경 에너지의 원리와 가치를 체험할 수 있도록 구성했다.

서울에너지공사의 관계자는 “이번 체험교육은 미래세대가 친환경 에너지의 중요성을 직접 느끼고 배우는 좋은 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 교육기부와 지역 연계 프로그램을 지속적으로 확대하여 ESG 실천과 사회적 가치 창출에 힘쓰겠다”고 말했다.

서울에너지공사는 열과 전기를 동시에 생산하는 집단에너지사업, 신재생에너지사업 보급·확대 등 서울시 에너지 자립을 위해 운영되는 서울시 산하 지방공기업이다.