한-테네시 경제협력 강화 논의 대미투자 韓기업 애로사항 공유

[헤럴드경제=박지영 기자] 류진 한국경제인협회(한경협) 회장이 24일 서울 그랜드 하얏트에서 빌 리(Bill Lee) 테네시 주지사 및 방한 사절단을 초청해 한-테네시 경제협력 확대를 위한 조찬간담회를 개최했다. 이번 간담회는 한국의 투자 성과를 공유하고 향후 투자 기회를 모색하기 위해 마련됐다.

이날 간담회에는 포스코, CJ, LS, 두산, 효성, 동원 등 6개 기업 관계자가 참석했으며, 테네시 측에서는 빌 리 주지사와 스튜어트 맥코터 테네시 부지사 겸 경제개발부 장관 등 7명이 함께해 산업 인프라 및 경제협력 방안을 논의했다.

류진 회장은 “빌 리 주지사께서는 2019년 주지사로서 첫 해외 방문지로 한국을 선택할 만큼 한국에 각별한 애정을 갖고 있다”며 “이번 방한에서도 바쁜 일정 속에서도 한국 경제에 깊은 관심을 보였다”고 밝혔다.

이어 “한-테네시, 나아가 한미 경제 협력 관계가 지속적으로 발전하기 위해 우리 기업들의 미국 내 활동에 꾸준한 관심과 지원을 부탁드린다”고 말했다. 특히 최근 대규모 대미 투자를 추진 중인 한국 기업들이 겪고 있는 애로사항을 전달하며 미 주정부의 협조를 요청했다.

류 회장은 취임 이후 미국 주요 주지사들과의 교류를 꾸준히 이어오고 있다. 지난해에는 케이티 홉스 애리조나 주지사(9월), 필 머피 뉴저지 주지사(10월)를, 올해에는 사라 샌더스 아칸소 주지사(3월), 더그 버검 노스다코타 주지사(10월, 현 내무부 장관) 등과 잇따라 회동했다. 지난 21일에는 그렉 지안포르테 몬태나 주지사 초청 리셉션도 열었다.

한편 한경협은 지난 8월 이재명 대통령의 미국 순방 당시 워싱턴 D.C.에서 ‘한미 비즈니스 라운드테이블’을 주관했다. 또한 1988년부터 미국상공회의소와 함께 ‘한미재계회의’를 운영하며 한국 기업의 대미 진출과 양국 정·재계 간 교류를 지원하고 있다.