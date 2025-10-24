9월 러닝화 거래액 305배 폭증

[헤럴드경제=강승연 기자] 에이블리가 운영하는 남성 패션 플랫폼 4910은 9월 러닝 상품 거래액이 9.7배 급증하는 등 수요에 발맞춰 러닝 전용관을 오픈했다고 24일 밝혔다.

실제 지난달 4910 내 러닝 상품 거래액은 전년 동월 대비 874% 급증했다. 주문 수도 7배가량(587%) 늘었다. 특히 러닝화 거래액은 305배 이상(3만428%) 큰 폭의 증가세를 보였다. 바람막이는 802%, 반소매 티셔츠는 99% 거래액이 늘었다.

개별 상품을 보면 아식스의 러닝화 ‘슈퍼블라스트2’ 거래액은 전월 대비 704%, 언더아머의 ‘우븐 윈드브레이커’ 거래액은 624% 증가했다. 몽벨의 ‘접이식 트레킹 선글라스’는 3414% 거래액이 늘어났다. 러닝 전 에너지 보충 효과가 있는 ‘아미노바이탈’의 ‘퍼펙트 에너지 파워젤’은 2030% 늘었다.

검색 데이터도 러닝 상품이 대세였다. 지난달 4910 내 ‘에너지 젤’ 검색량은 전년 동월 대비 2200% 폭증했다. ‘러닝 선글라스’(1000%), ‘러닝 벨트’(331%), ‘무릎 보호대’(215%) 등 러닝 액세서리 검색도 늘었다. ‘러닝화’(466%), ‘러닝 반소매’(600%), ‘러닝 바지’(496%) 등 기본 장비도 인기를 보였다.

이에 4910은 러닝 카테고리에 특화된 ‘러닝관’을 오픈했다. 러닝 관련 상품을 한곳에 모아볼 수 있으며, 중·저가 가성비 브랜드부터 유명 브랜드까지 폭넓은 라인업이 특징이다. 러닝화 선택에 어려움을 겪는 고객을 위해 발볼, 평발 여부 등 신체 조건 선택하면 적합한 러닝화를 추천해 주는 ‘러닝화 큐레이션’ 서비스도 제공한다. 4910 러닝관은 앱 메인 화면 ‘러닝관’ 아이콘을 통해 만나볼 수 있다.

4910 관계자는 “러닝이 일시적인 트렌드를 넘어 일상 스포츠로 자리 잡은 만큼, 앞으로도 러닝 상품에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상한다”며 “4910을 통해 개인의 러닝 스타일에 맞는 상품을 손쉽게 비교·선택할 수 있도록, 세부 품목 및 상품 라인업을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.