아세안 개최 말聯 1박2일→일본 2박3일→APEC 개최 한국 1박2일 방문 발표 中 견제하며 아시아 우방 결속 행보 金과 ‘깜짝 회동’ 가능성 낮지만 배제 못해

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 2기 집권 이후 첫 아시아 순방이 글로벌 패권 경쟁 상대인 중국과의 담판을 시작으로 우방국들과의 결속을 다지는 행보로 짜였다. 23일(현지시간) 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 브리핑에서 밝힌 트럼프 대통령의 아시아 순방 일정은 4박5일 동안 말레이시아, 일본, 한국을 방문하는 순서로 진행된다.

트럼프 대통령은 24일 밤(아시아는 25일 낮) 에어포스원을 타고 워싱턴 DC를 출발한다. 26일 오전 말레이시아에 도착, 안와르 이브라힘 말레이시아 총리와 양자회담을 가진 뒤 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상 실무 만찬에 참석할 예정이다.

트럼프 대통령은 말레이시아에서 하룻밤을 보낸 뒤 27일 일본으로 향한다. 이어 이튿날인 28일 다카이치 사나에 일본 총리와 양자회담을 한다. 다카이치 총리가 선출된 뒤 첫 미일정상회담이다.

다카이치 총리는 강경 보수 성향의 정치인으로 꼽혀 트럼프 대통령과 ‘케미’가 맞을 수 있다. 하지만 한국과 중국 등 주변국과의 관계가 순탄치 않을 수 있다는 점에서 ‘한·미·일 공조’가 필요한 미국 입장에선 리스크 요인이기도 하다.

트럼프 대통령은 일본에서 2박3일 일정을 소화한 뒤 한국으로 29일 이동한다. 1박2일로 일본 체류 기간보다는 짧지만 한국에서의 일정이 이번 순방의 하이라이트로 꼽힌다.

트럼프 대통령은 방한 첫날인 29일 이재명 대통령과 정상회담을 가진다. 지난 8월 25일 이 대통령의 방미 이후 약 두 달 만의 한미 정상회담이다. 회담 장소는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 예정된 경주로 잡혔다.

트럼프 대통령은 APEC 정상회의에는 참석하지 않지만, 이날 APEC 최고경영자(CEO) 오찬에서 기조연설을 하고, 같은 날 저녁 정상들과 실무 만찬(working dinner)을 갖는다. 정상들의 실무 만찬은 31일부터 이틀간 열리는 APEC 정상회의 본행사에 참석하지 않는 트럼프 대통령을 배려하는 측면이 커 보인다.

아시아 순방 마지막 날인 30일 오전 트럼프 대통령은 APEC 참석을 위해 방한하는 시진핑 중국 국가주석과 대좌한다. 시 주석과의 만남은 2019년 6월 일본 오사카에서 열렸던 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 6년여 만이다.

스콧 베선트 미 재무장관은 전날 두 정상의 회담이 ‘약식 회담’이 될 것이라고 밝혔지만, 트럼프 대통령은 “상당히 긴 회담이 예정돼 있다”고 말했다.

30일 밤 종료되는 이번 순방의 일정과 동선을 살펴보면 트럼프 대통령은 안보와 무역을 모두 잡겠다는 의도가 보인다.

말레이시아에서의 아세안 주요 회원국들과의 만남은 동남아시아 지역에서 중국의 군사적·경제적 영향력 확대를 견제하는 행보가 될 수 있다. 말레이시아에서 다음 방문국인 일본과 한국으로 이어지는 행적은 인도·태평양 지역에서 미·중의 해상 세력 방위선에 해당하는 ‘제1도련선’과 일치한다.

트럼프 대통령이 28∼30일 일본, 한국, 중국 정상과 차례로 만나는 자리의 의제로는 ‘관세’와 ‘투자’가 빠지지 않을 전망이다.

미국은 일본과 무역협상을 타결했지만, 상호관세를 15%로 낮추는 조건 중 하나인 5500억달러의 대미 투자 등을 놓고 일각에서 재협상 가능성도 거론된다. 한국과도 타결이 임박했다는 관측 속에 협상이 막바지에 이르렀지만, 3500억달러의 대미 투자 방식과 투자금 납입 기간, 외환시장 안전장치 등에 대해 이견을 노출한 것으로 알려지고 있다.

중국과는 첨단·전략산업의 주도권을 놓고 경쟁이 격화한 가운데 중국의 희토류 수출 통제와 미국의 100% 추가 관세 예고로 양측의 갈등이 점증하는 상황이다.

트럼프 대통령은 이번 순방에서 한·중·일 정상과 잇따라 마주하며 이들 쟁점을 둘러싼 합의점 도출을 시도할 것으로 전망된다. 그는 시 주석과의 회담에서 우크라이나 전쟁과 핵 군축까지 거론하겠다고 예고한 상태다.

또 하나의 관심사는 김정은 북한 국무위원장과의 회동 여부다. 백악관이 이날 발표한 트럼프 대통령의 일정에는 포함되지 않았지만, 그가 마음만 먹는다면 김 위원장에게 ‘번개 회동’을 제안할 수 있다는 게 외교가의 공통된 견해다.

실제로 지난 2019년 판문점 회동의 경우 트럼프 대통령의 손끝(트윗)에서 성사된 바 있다. 트럼프 대통령은 김 위원장과 만나고 싶다는 의사를 여러 차례 피력했고, 김 위원장도 가능성을 닫아놓지 않았다.

북한의 비핵화 문제에 대한 입장차나 트럼프 대통령의 일정 등을 고려할 때 이번 순방에서 김 위원장과의 ‘깜짝 회동’ 성사 가능성은 낮다는 게 일반적인 예상이지만, 이를 아예 배제할 수도 없다.

이 대통령은 전날 방영된 CNN 인터뷰에서 북미가 이번에 만날 “가능성이 크지 않다”면서도 “북미가 전격적으로 만날 수 있다면 전적으로 환영하고 적극적으로 지원할 생각”이라고 밝혔다.