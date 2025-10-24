[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 지드래곤(37)이 옥관문화훈장을 받으며, 올해 최연소 훈장 수훈자가 됐다.

지드래곤은 23일 오후 서울 중구 장충동 국립극장 해오름극장에서 열린 ‘2025년 제16회 대한민국 대중문화예술상’ 시상식에 참석, 옥관문화훈장을 받았다.

일찌감치 국내외 팬들이 찾은 시상식에서 열띤 함성과 함께 무대에 오른 지드래곤은 “오랫동안 쉬다가 컴백해 일주일 후면 1년이 된다”며 “제 기억으로는 6살 때 쯤 멋모르고 엄마 손에 이끌려 처음 가본 곳이 오디션장이었다. 그날 이후로 지금까지 계속해서 같은 꿈을 꾸고 있다”며 지나온 시간을 돌아봤다.

그러면서 “10대 때는 가수의 꿈을 이뤘고 20대 때는 표창을 받았고 30대엔 옥관문화훈장까지 받게 됐다. 40대도 굉장히 기대된다”고 했다.

이 자리를 위해 소감을 준비해 왔다는 지드래곤은 “어렸을 때 가수를 너무나 동경했다. 지금 또한 그렇고 가수가 된 지금이 너무나 자랑스럽다”며 “내가 하는 일을 너무 좋아하고 사랑한다. 꿈을 꾸게 해주셨던 많은 선배님들은 내게 매일 밤 빛나는 별이었다. 별들의 노래를 들으면서 자라왔는데 그 별들 중 하나가 되고 나니, 어느덧 내년에는 빅뱅도 20년을 맞이한다. 멤버들이랑 영광을 나누고 싶다”라며 감사인사를 전했다.

이어 “지금 월드 투어 중인데 진짜 놀랍다. 매일 꿈 같은 일들이 벌어지고 있다. 계속해서 나는 자기 전에 ‘잘자 좋은 꿈 꿔’라는 말을 아무렇지 않게 하는데 이 말이 큰 힘을 가지고 있다고 생각한다”며 “매일 좋은 꿈을 꾸다 보면 현실이 되기도 하고 그 현실이 꿈이 되면 또 새로운 꿈을 꿀 수도 있다. 하루하루 꿈을 쫓아가다 보면 꼭 좋은 꿈이 현실이 되지 않더라도 기분이 좋아질 것이다. 좋은 꿈 꾸시길 바란다”라고 말했다.

올해로 16회를 맞은 ‘대한민국 대중문화예술상’은 대중문화예술 분야 최고 권위의 정부 포상으로 한류 확산과 산업 발전에 기여한 예술인과 단체에 수여된다.

은관문화훈장은 배우 김해숙, 보관문화훈장은 배우 이병헌과 정동환이 받았다. 옥관문화훈장은 가수 지드래곤을 비롯해 성우 배한성, 개그맨 고(故) 전유성이 수훈했다.

대통령 표창에는 배우 김미경, 이민호, 이정은과 그룹 동방신기, 블랙핑크 로제, 세븐틴, 성우 김은영이 이름을 올렸다. 국무총리 표창은 기타리스트 최희선, 배우 김태리, 김지원, 박보영, 박해준, 주지훈과 그룹 에이티즈, 트와이스가 받았다.

기타리스트 최희선은 “기타를 만진 지는 60년, 프로로 데뷔한 지는 47년 정도가 됐다. 개근상 이후 상을 받아본 적이 없어 처음 수상소감을 해본다”라며 “한류라는 말도 없을 때 조용필 형님을 비롯한 많은 아티스트들이 활동을 했다. 후배들이 꽃을 잘 피운 것 같아 보람된다”고했다.

이어 그는 “제가 활동하고 있는 밴드는 조용필과 위대한탄생이다. 밴드에서 30년 넘게 기타를 치고 있다”며 “조용필 형님으로부터 축하한다는 격려를 받았다. 제가 ‘이게 뭔지, 받아도 되는 건지 모르겠습니다’라고 했더니 ‘네가 받을 자격이 있다’고 하셨다. 다시 한번 감사드린다”는 에피소드도 들려줬다.

대중문화예술상 무대에 서는 것도 이번이 처음이 아니었다. 최희선은 “12년 전 (조용필) 형님이 여기서 훈장을 받을 때 우리가 축하 연주를 했다. 그때 ‘우리가 받는 거보다 기분이 좋다’고 말했는데, 오늘 (막상) 제가 받아보니 기분이 좋다. 앞으로도 기타 더욱 열심히 치겠다”고 말해 웃음을 자아냈다.

문체부장관표창은 배우 고윤정, 변우석, 지창욱, 추영우, 그룹 라이즈, 아이들, 르세라핌, 제로베이스원, 개그우먼 이수지, 안무가 베베가 수상했다.