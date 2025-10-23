어린이·청소년·학부모가 함께하는 미래교육 축제 AI·로봇 체험, 학교동아리 전시·체험, 과학방탈출버스 등 다채로운 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 25일 동대문구청 광장에서 ‘2025년 동대문구 미래교육박람회’를 개최한다.

‘미래를 여는 배움, 함께 만드는 교육도시 동대문’을 비전으로 한 이번 박람회는 어린이와 청소년들이 인공지능(AI)과 로봇 등 미래 기술을 직접 체험하며 핵심역량을 키울 수 있도록 마련됐다.

또 학교 동아리의 우수사례를 공유하고 교육공동체가 함께 성장하는 기회를 제공한다.

행사장에는 총 20개 체험부스가 설치되며 AI 레고, 자율주행 모빌리티, 휴머노이드 로봇, 드론 장애물 레이싱, VR 미래직업 체험 등 ‘Future Tech! AI·로봇 체험랩’이 운영된다. 서울반도체고, 경희고, 경희여고, 해성여고 등 관내 4개 고등학교가 참여해 학생들이 직접 운영하는 동아리 체험존도 선보인다.

이와 함께 걱정인형 만들기(대한적십자사), 반려견 장난감 만들기, 커피 로스팅, 탄소중립 자전거 솜사탕 만들기 등 가족이 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 다채롭게 진행된다.

특히 구청 앞 도로에는 ‘과학동행버스(방탈출버스)’가 등장한다. 53인승 버스 내부에서 ‘빛과 과학’을 주제로 한 방탈출형 과학미션을 직접 체험할 수 있어 큰 인기를 끌 것으로 기대된다.

이필형 동대문구청장은 “이번 미래교육박람회는 인공지능과 과학기술의 흐름 속에서 우리 아이들이 미래사회를 살아갈 힘을 기르는 기회가 될 것”이라며 “‘아이 키우기 좋은 교육도시 동대문’을 향해 지속적으로 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.