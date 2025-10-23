사업장 수 전년 동기 대비 2배 이상 증가...발전 가능성 주목 푸른씨앗 적용범위 확대로 취약계층 노후생활 버팀목 역할 필요

[헤럴드경제=김용훈 기자] 중소기업 퇴직연금제도 ‘푸른씨앗’이 빠른 성장세를 이어가고 있다.

23일 근로복지공단에 따르면 ‘푸른씨앗’은 올해 9월 한 달 동안 신규 가입 사업장 1359개소, 근로자 9203명을 확보했다. 이는 지난해 같은 기간 대비 두 배 이상 늘어난 수치로, 높은 수익률과 정부지원금, 수수료 면제 등 제도적 장점이 가입 확산을 이끌고 있다는 분석이다.

‘푸른씨앗’은 중소기업의 퇴직연금 도입률을 높이고 취약계층 근로자의 노후 보장을 강화하기 위해 2022년 9월부터 근로복지공단이 운영 중인 국내 유일의 기금형 퇴직연금 제도다.

제도 도입 3년 만에 가입 사업장은 3만1236개소, 가입 근로자는 14만1400명으로 늘었으며, 적립금은 1조2545억원에 달했다.

공단은 이러한 성장이 ▷높은 수익률 ▷사업주·근로자 부담금의 10% 정부지원금 ▷운용 수수료 전면 면제 ▷간편한 가입 절차 등 푸른씨앗의 차별화된 장점 덕분이라고 설명했다.

푸른씨앗의 수익률은 2023년 6.97%, 2024년 6.52%에 이어 올해 9월 말 기준 연환산 9.28%를 기록했다. 누적 수익률은 22.54%에 이른다. 공단은 퇴직연금의 수익률이 곧 근로자의 퇴직급여로 이어지는 만큼 안정적 운용을 최우선 가치로 두고 전체 자산의 70% 이상을 채권 등 안전자산에 투자하고 있다고 밝혔다.

그럼에도 불구하고 높은 수익률을 기록하면서 안정성과 수익성을 동시에 확보했다는 평가다.

공단은 제도 확산을 위해 ‘푸른씨앗 가입 강조기간’ 운영, ‘AI홍보 공모전’, ‘찾아가는 설명회’ 등 다양한 홍보 활동을 추진하고 있다.

박종길 근로복지공단 이사장은 “푸른씨앗이 높은 수익률과 다양한 지원 혜택을 기반으로 중소기업의 대표적인 노후보장 수단으로 자리 잡기를 바란다”며 “열악한 근로환경에 놓인 근로자들에게 든든한 버팀목이 될 수 있도록 제도 확대를 지속 추진하겠다”고 말했다.