'명산 100' 접근성 확대·참여 독려

블랙야크는 아웃도어 커뮤니티 플랫폼 블랙야크 알파인 클럽(Blackyak Alpine Club, 이하 BAC) 회원들을 위한 'BAC 명산 100 버스'를 운영한다고 23일 밝혔다.

‘BAC 명산100 버스’는 전국 명산을 오르며 인증하는 BAC의 대표 프로그램 ‘명산 100’의 접근성을 높이고 회원들의 참여를 독려하기 위해 기획됐다. 산행하기 좋은 가을철을 맞아 9월부터 매 주말 운영하고 있다.

버스 탑승권은 BAC 공식 홈페이지 및 앱에 가입한 뒤 예약할 수 있다. BAC 도전 프로그램 인증으로 적립된 BAC 코인을 사용해 할인 구매도 할 수 있다. 회원들의 안전한 산행을 도울 수 있도록 버스에는 블랙야크만의 아웃도어 전문가 ‘블랙야크 셰르파’가 동행한다.

실제 ‘BAC 명산 100 버스’는 매주 탑승권이 빠르게 마감되는 등 초보 등산객, 혼자 산행하거나 대중교통으로 방문이 어려운 회원들의 반응이 뜨겁다고 회사 측은 전했다.

블랙야크 관계자는 “올해 버스를 이용한 BAC 회원들의 의견을 수렴해 배차와 목적지를 더욱 확대할 계획”이라고 말했다.