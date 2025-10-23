[헤럴드경제=전새날 기자] 패션 플랫폼 W컨셉이 파트너사와 함께 신규 브랜드를 론칭한다. 브랜드 공동 개발을 통해 파트너사의 매출 확대와 상품 경쟁력 제고를 도모한다는 계획이다.

W컨셉은 오는 24일 앤템포와 공동 개발한 신규 브랜드 ‘메종 누아(maison nua)’를 단독 출시한다. 메종 누아는 ‘시간이 지나도 변하지 않는 클래식’을 내세운다. 미니멀리즘에 깊이를 더해 고전적이면서도 트렌디한 디자인을 선보인다.

이번 FW(가을∙겨울) 시즌을 겨냥해 출시한 상품은 토트백, 숄더백 등 4종이다. 대표 상품은 ‘블랙 베리백’, ‘텀블 쇼퍼백’으로 천연 소가죽 소재를 활용해 고급스러운 느낌이 특징이다. 20만원 선의 부담 없는 가격대로 만나볼 수 있다. 향후 고객 반응을 바탕으로 라인업을 확대할 예정이다.

24일부터 30일 오전 10시까지 브랜드 론칭 행사도 진행한다. 기간 한정으로 사용할 수 있는 브랜드 전용 20% 할인쿠폰을 발급한다.

W컨셉은 파트너사와 함께 브랜드 기획 단계에서부터 브랜드 감성, 상품 구성, 가격, 마케팅 전략 수립까지 전반적으로 협업했다. 트렌디하면서도 고급스러운 가방을 찾는 플랫폼 핵심 고객의 니즈에 맞춰 새로운 여성 가방 브랜드가 탄생할 수 있도록 다방면으로 지원했다.

이소라 W컨셉 백&액세서리팀장은 “지난 10여년간 쌓아온 더블유컨셉의 상품 기획력과 플랫폼 운영 비결을 바탕으로 브랜드를 공동 개발하게 됐다”며 “앞으로도 중소 파트너사와 공동 기획을 확대해 브랜드와 동반 성장하는 체계를 만들 것”이라고 말했다.