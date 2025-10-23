[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 뉴욕증시 3대 주가지수가 하락세로 마감했다. 미국 정부가 중국을 겨냥해 자국 소프트웨어 기반 제품의 수출을 광범위하게 제한하는 조치를 검토하자 투심이 얼어 붙었다. 미국의 이번 조치는 중국이 희토류 수출 통제를 강화한 데 따른 보복이다.

23일 금융투자업계에 따르면 22일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 334.33포인트(0.71%) 떨어진 4만6590.41에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 35.95포인트(0.53%) 밀린 6699.40, 나스닥종합지수는 213.27포인트(0.93%) 하락한 2만2740.40에 장을 마쳤다.

넷플릭스의 실망스러운 실적에 위축되던 투자 심리는 미국과 중국의 무역 갈등에 소프트웨어가 새로운 카드로 등장하면서 냉각됐다.

미국 정부는 노트북부터 제트엔진에 이르기까지 미국산 소프트웨어가 들어가는 제품에 대해 광범위하게 수출 제한 조치를 검토 중이다. 주요 외신이 보도한 이번 조치는 스콧 베선트 미국 재무부 장관도 확인했다.

베선트는 “소프트웨어든, 엔진이든, 다른 어떤 것이든 수출 통제가 시행된다면 주요 7개국(G7)과 공조 속에서 이뤄질 가능성이 크다”고 했다.

이번 조치는 아직 검토 단계다. 중국의 희토류 수출 조치가 어떻게 전개되느냐에 따라 미국 정부의 대응이 달라질 것으로 보인다.

앞서 이달 초 중국이 희토류 수출 통제 조치를 강화하자 도널드 트럼프 미국 대통령은 핵심 소프트웨어의 대중(對中) 수출을 통제할 수 있다고 으름장을 놓은 바 있다.

주요 기업들의 실적이 기대에 못 미치고 있는 점도 투심에 찬물을 끼얹고 있다.

넷플릭스는 전날 장 마감 후 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 5.87달러, 매출은 115억1000만달러라고 발표했다. EPS는 시장 예상치를 밑돌았다. 이 같은 소식에 넷플릭스의 주가는 이날 10% 급락했고 증시 전반에 위험 회피 분위기를 만들었다.

텍사스인스트루먼츠도 마진 압박을 받고 4분기 실적 전망이 기대에 못 미쳤다는 소식에 주가가 5% 넘게 떨어졌다.

테슬라 또한 실망스러웠다. 이날 장 마감 후 테슬라는 3분기 매출이 281억달러, EPS는 0.50달러를 기록했다고 발표했다. 매출은 예상치를 웃돌았으나 EPS가 기대에 못 미쳤다.

맥쿼리그룹의 티에리 위즈먼 글로벌 FX 및 금리 전략가는 “미국 기업의 3분기 실적이 예상보다 훨씬 좋았다는 보고가 있지만 경영진의 가이던스에 대한 일부 우려가 여전히 남아있을 수 있다”며 “지난밤 발표된 일부 주요 보고서는 어조가 비관적이었다”고 말했다.

업종별로는 에너지가 1% 이상 올랐다. 산업과 임의소비재는 1% 이상 떨어졌다.

인공지능(AI) 및 반도체 관련 종목으로 구성된 필라델피아 반도체 지수는 2.36% 급락했다. 장 중 낙폭은 -4.27%까지 벌어졌다.

지수를 구성한 30개 종목 중 퀄컴을 제외하고 모두 내렸다. AMD와 인텔은 3% 이상 떨어졌다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 50bp 인하될 확률은 96.5%로 반영됐다. 75bp 인하될 확률은 0.2%까지 쪼그라들었다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.73포인트(4.09%) 오른 18.60을 기록했다.