여야 질문에 구체적 답변 못 해 “성실하게 임해야” 질타

[헤럴드경제=김진 기자] 캄보디아에서 발생한 한국인 납치·감금 및 범죄 가담 사태와 관련해 현지에서 실시된 국회 외교통일위원회의 현장 국정감사에서 주캄보디아 한국대사관을 향한 질타가 쏟아졌다.

김기웅 국민의힘 의원은 이날 캄보디아 프놈펜 대사관에서 실시된 현장 국정감사에서 대사관 측을 향해“캄보디아로 들어오고 나가는 우리 국민이 몇 명이냐”고 물었다. 김현수 주캄보디아 대사대리는 구체적인 수치 대신 “입국자 수는 캄보디아 당국을 통해 자료를 받고 있고, 나가는 인원은 공표된 자료가 없어 캄보디아 측에 요청해 둔 상태”라고 답했다.

이에 김 의원은 “2021년부터 언론 보도에 나온 건 뭐냐”며 “우리 국민이 (캄보디아에) 얼마나 있는지는 기초적인 건데 왜 (아직) 협조가 안 됐는지 모르겠다”고 지적했다.

홍기원 더불어민주당 의원도 김 대사대리에게 “현재 스캠(사기) 조직에 한국인이 최소 1천명 있을 걸로 판단되는데 (대사관은) 얼마 정도나 있는 것으로 보냐”고 질문했다. 김 대사대리는 “정확한 숫자는 저희가 파악하기 힘들고 캄보디아 정부도 마찬가지”라고 답변했다.

국민의힘 소속인 김석기 외통위원장은 “대사 대리는 ‘(그동안) 열심히 했다’고 하지만 여러분이 자료 하나도 (캄보디아로부터) 못 받아낸다”며 “대사 대리가 경찰청 차장도 만났다고 하는데 그걸로 문제가 해결되지 않는다”고 비판했다. 이어 “실무자가 이야기한다고 되는 나라가 아니지 않냐”며 “우리 대통령이 직접 나서야 한다”고 강조했다.

홍 의원은 보충 질의에서 2024년부터 올해까지 대사관이 접수한 납치·감금 신고를 분류해 달라고 했으나, 대사관 소속 경찰 영사가 “구분하기 어렵다”고 하자 재차 지적에 나섰다. 홍 의원은 “우리 국민 500명 이상이 (최근 몇 년 동안) 연락이 두절됐다는 신고가 접수됐는데 그런 분석을 하나도 안 했느냐”며 “그걸 해야 어떻게 발생한 일이고 어떤 조치를 해야 할지 판단할 수 있는 것 아니냐”고 말했다.

김 위원장도 “이런 감사는 처음 본다”며 “지금 대한민국에서 이 사안보다 더 중요한 것은 없기 때문에 정말 진지한 자세로 성실하게 (국감에) 임해야 한다”고 당부했다.

지난 8월 캄보디아 범죄 단지에 감금된 20대 한국인 대학생이 피살된 사건의 초기 보고 내용도 도마 위에 올랐다. 김기웅 의원은 “영사국장과 외교부 장관은 (외교부) 국감에서 심각하게 보고받지 않았다고 증언했다”고 지적했다. 송언석 국민의힘 의원도 “지난 8월11일 (대사관이 작성해 외교부에 보고한) 첫 보고서에 ‘고문으로 인해 심한 통증을 겪은 후 심장마비’로 사망한 것으로 판단한다고 적혀 있다”며 “외교부 장관과 영사국장의 (지난 국감 때) 답변과 상반되고 이는 분명히 위증한 것”이라고 했다.

한편 국회 외통위 소속 아주반(아세안·중남미) 위원들은 프놈펜 주캄보디아 한국대사관을 비롯해 베트남·태국·라오스 주재 대사관을 대상으로 국정감사를 실시했다. 감사에는 김석기 위원장을 비롯해 윤후덕·홍기원 민주당 의원, 송언석·김기웅·인요한 국민의힘 의원, 김준형 조국혁신당 의원이 참석했다.