中은 하드웨어, 美는 두뇌 주도권 한국이 나아가야 할 길은 ‘전문화’와 보안 “빅데이터 등 분야에서도 발전 필요” 강조

[헤럴드경제(대구)=김성우 기자] “현재 한국의 휴머노이드 로봇 경쟁력은 10점 만점에 1점 수준입니다. 하지만 제조 인프라와 정밀 부품 기술력을 바탕으로 빠르게 따라잡을 수 있습니다.”

22일 대구 엑스코(EXCO)에서 열린 ‘미래혁신기술박람회(Future Innovation tech eXpo, 이하 FIX 2025)’ 기조강연에서 백승민 LG전자 로봇연구소장은 “우리나라도 현재 휴머노이드 로봇 분야에서 앞서나가는 스타트업이 생겼고, 제조업 강국인 우리나라는 지금부터 부지런히 노력하면 중국과 일본을 따라잡을 수 있을 것”이라며 한국 로봇 산업계의 분발을 촉구했다.

이날 백 소장의 강연은 한국을 포함한 전 세계의 휴머노이드 로봇산업 개발 현황을 짚는 내용으로 꾸려졌다. 그는 글로벌 시장에서 앞서나가는 중국(하드웨어)과 미국(소프트웨어)의 경쟁 구도를 분석하며, 객관적인 관점에서 한국 로봇산업의 현주소를 진단했다.

그는 “특히 가격 경쟁력 측면에서 중국을 따라가는 것이 너무 어려운 상황”이라며 “보스턴 다이내믹스의 ‘뉴 아틀라스’는 약 60억원에 달하지만, 중국은 실용 수준의 로봇을 1억원(약 10만달러)대로 생산하고 있다”고 말했다.

다만 그는 “중국 업체들이 하지 못하는 고급화나 안전성 분야에서 우리 기업들이 집중할 필요가 있다”며 “로봇산업이 발전하면 관련 부품 제조업 전반의 성장을 이끄는 계기가 될 것”이라고 덧붙였다.

백 소장은 세계 로봇산업의 변화를 이끈 결정적 계기로 ‘챗GPT의 등장’을 꼽았다. 그는 “챗GPT 등장 이후 불과 3년 만에 로봇산업의 패러다임이 완전히 바뀌었다”며 “로봇이 사람의 언어를 이해하고 시각정보를 학습하며 실제 행동을 수행하는 ‘로봇 파운데이션 모델(RFM)’이 등장했다”고 설명했다.

이어 “AI가 글을 쓰고 이미지를 그리듯, 로봇도 스스로 판단하고 행동을 생성하는 ‘생성형 로봇’ 시대로 진입하고 있다”고 강조했다.

그는 “현재 로봇의 두뇌(AI)는 미국이, 하드웨어와 공급망은 중국이 주도하고 있다”며 “중국은 드론용 모터·액추에이터 기술을 기반으로 부품 공급망을 완성했고, 6개 지역에 휴머노이드 로봇 클러스터를 조성해 대규모 투자를 진행 중”이라고 소개했다.

그러면서 “한국은 부품 기술력은 있지만 시스템적 접근과 시장 대응 속도가 부족하다”고 평가했다.

구체적인 과제로는 ‘데이터 확보’와 ‘학습 효율성’을 꼽았다. 그는 “로봇이 사람처럼 학습하려면 방대한 양의 행동 데이터가 필요하다”며 “가상환경 시뮬레이션 학습과 실제 원격조작 데이터를 결합해야 한다”고 말했다. 또 “정밀한 촉각 제어와 8시간 이상 운용 가능한 내구성 확보도 중요하다”고 덧붙였다.

그는 LG전자의 로봇 전략도 함께 소개했다. “LG는 생산기술원 주도로 AMR(자율이동로봇)과 협동로봇, 모바일 매니퓰레이터를 개발 중이며, 인천공항 안내로봇을 비롯해 다양한 서비스 로봇을 상용화했다”며 “가정용 청소로봇과 홈 허브 로봇을 중심으로 ‘제로 레이버 홈(Zero Labor Home)’을 비전으로 삼고 있다”고 밝혔다.