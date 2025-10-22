1인 가구 트렌드 맞춰 1개 포장 첫 선

[헤럴드경제=정석준 기자] SPC삼립은 겨울 대표 제품인 ‘삼립호빵’의 2025 시즌 신제품 14종을 출시한다고 22일 밝혔다.

1인 가구 증가 트렌드에 맞춰 단팥·야채·피자 등 대표 제품을 한 개들이 포장으로 처음 선보인다.

기존 묶음형 제품은 여러 개로 구성됐지만 신제품은 한 봉지에 한 개만 담았다. 다음 달 초부터 편의점에서 판매한다.

다양한 맛을 한 번에 즐길 수 있는 ‘삼립호빵 호빵네빵’도 새롭게 나왔다. 단팥·야채·피자·고구마 호빵을 3개씩 모두 12개로 구성했다.

식사용 호빵 제품군도 늘렸다. ‘매콤김치호빵’과 ‘김치만두호빵’, ‘춘천식 닭갈비볶음밥호빵’, ‘안동식 간장찜닭호빵’ 등으로 한 끼 식사 대용으로 즐길 수 있다.

젊은층의 취향에 맞춘 이색 제품도 출시했다. ‘호두단팥호빵’과 ‘소금우유호빵’, 태국 인기 캐릭터 버터베어의 띠부씰(탈부착 스티커)이 들어있는 ‘딥초코호빵’과 ‘솔티카라멜호빵’ 등이다. ‘말차라떼호빵’과 ‘단팥&순백우유호빵’ 등도 만나볼 수 있다.

1971년 출시된 삼립호빵은 지난해 12월 기준 누적 판매량이 68억개를 넘었다. 연 매출 규모는 약 1000억원이며 미국·캐나다·호주 등 22개국에 수출된다.

삼립 단팥호빵은 지난해 6월 벨기에에서 열린 2024 국제식음료품평회(ITI) 즉석식품(레디밀) 부문에서 최고 등급인 3스타로 선정됐다.