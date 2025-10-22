오는 25~26일 창작 오페라 ‘화전가’ 말맛 살린 아리아…음악에 사투리 들려 내달 13~16일 베르디 오페라 ‘아이다’ 서울시오페라단 창단 40주년 기념작

[헤럴드경제=고승희 기자] #1. “별것도 없는 인새이 와 이래 힘드노?”

1950년 4월 안동. 한국전쟁 발발 직전 한 마을에 김 씨, 고모, 세 딸과 며느리를 포함해 마을의 아홉 여성이 화전놀이를 간다. 남자들은 모두 시대의 격랑에 휩쓸려 생사를 달리했거나 감옥에서 삶을 보낸다. 독립운동을 하다 떠났고, 이념의 대립 속에 찢긴 시대의 그림자다. 모진 세월의 한복판에 남겨진 여성들의 삶이 그려진다. 한국 창작 오페라 ‘화전가’다.

#2. “승리의 월계관 장군 머리 위에 씌우세.” (‘개선행진곡’ 중)

멤피스 이집트 왕 궁전 안. 사제들이 여신 이시스에게 군대에 대항할 대장을 선택하게 해달라는 기도가 올린다. 내심 자신이 선택되길 바라는 라다메스. ‘전쟁의 승리’를 나라에 바치면 그는 사랑을 얻을 거라 생각한다. 이집트 장군인 라다메스의 사랑은 포로로 잡혀와 노예로 살아가는 에티오피아 공주 아이다. 둘의 사랑은 ‘잘못된 만남’이다. 하필 라다메스를 짝사랑하는 주인공이 이집트 공주 암네리스인 탓이다. 주세페 베르디의 오페라 ‘아이다’다.

‘10말 11초’ 완전히 다른 두 편의 오페라가 온다. ‘공연계 어벤저스’가 뭉친 흔치 않은 창작 오페라 ‘화전가’와 베르디의 걸작 ‘아이다’다. 전자가 ‘소박함의 극치’를 담아낸 작품이라면, 후자는 ‘대작 오페라’의 전율이 들끓는 작품이다.

사건·사고도 도파민도 없는 오페라…사투리의 맛 살린 ‘화전가’

국립오페라단의 ‘화전가’(25~26일, 예술의전당 오페라극장)는 동명 연극을 오페라로 옮겼다. 극작가 배삼식의 원작을 바탕으로 2020년 국립극단 70주년 기념 공연으로 제작됐던 연극을 오페라로 가져왔다. 배삼식 작가와 오랜 시간 호흡을 맞춘 절친 군단이 힘을 모았다. 공연계 흥행 보증수표들이다. 연출과 안무는 정영두, 음악은 최우정이 맡았다. 배삼식 작가와 최우정 작곡가는 앞서 국립오페라단의 ‘1945’에서도 호흡을 맞췄다.

이 오페라의 백미는 ‘언어’다. 이탈리아, 독일, 프랑스 오페라와 달리 한국어의 아름다운 말맛을 살렸고, 안동을 고스란히 옮긴 사투리를 대사로 풀었다. 성악가들이 연기할 땐 경북 사투리를 사용하나 아리아에선 표준어를 쓴다. 작곡을 맡은 최우정 서울대 교수는 “안동 지역 사투리를 공부하기 위해 사전이나 책을 찾아보고, 유튜브에서 안통 사투리 경연대회도 참고했다”며 “표준어에 비해 사투리는 그것 자체로 음악적이다. 억양의 높낮이가 일상 언어보다 몇 배는 고양된다”고 말했다.

‘화전가’의 지휘는 독일 오스나블뤼크 시립극장 최초의 동양인 지휘자인 송안훈이 맡았다. 연주는 국립심포니오케스트라가 한다. 송안훈은 “‘화전가’ 음악의 가장 큰 특이점은 미니멀리즘이다. 단순 멜로디를 쌓아가며 극을 극대화해 감정이 휘몰아친다”며 “무엇보다 사투리를 모르고 악보를 봤는데도 이 악보 안에서 사투리가 들린다. 굉장히 신기하고 센세이션한 악보”라고 했다.

이 오페라는 여러 면에서 많이 비우고 덜어냈다. 단 한 명의 남성 출연자 없이 오직 9명의 여성 성악가가 우리 사회의 세대와 공동체를 이야기한다. 특별한 사건·사고도 없고, 그 흔한 막장도 없다. 도파민 풀충전을 요구하는 시대에 그저 담담하고 담백하게 삶을 이야기한다.

최상호 국립오페라단 단장은 “여성들이 화전을 부치며 삶을 나누는 이야기가 우리 사회의 세대와 공동체를 다시 성찰하게 할 것”이라며 “과거를 이야기하며 현재를 사는 우리에게 여러 시사를 던져줄 작품”이라고 했다. 정영두 연출가도 “사라져가는 문화의 보고가 될 무대”라고 했다.

대작 중의 대작 ‘아이다’의 귀환

서울시오페라단의 ‘아이다’(11월 13~16일, 세종문화회관)는 200명에 달하는 출연진이 무대에 오르는 인해전술과 화려하고 압도적인 미술로 꾸민 ‘대작 중의 대작’이다.

‘아이다’는 1869년 이집트 수에즈 운하 개통을 기념하기 위해 만들어진 작품으로, 2년 뒤 카이로에서 초연됐다. 당시 주세페 베르디는 거액을 받고 이 작품을 만들었다고 한다.

고대 이집트를 배경으로 그려지는 비극적 사랑과 삼각관계, 오페라계의 ‘대중가요’로 꼽히는 ‘개선행진곡’에 이국의 정취를 물씬 담아낸 무대 덕에 작품은 전 세계 오페라단의 필수 레퍼토리로 안착했다. 서울시오페라단에선 2014년 이후 11년 만에 선보이는 작품이다. 창단 40주년을 기념해 이번 무대에 올리게 됐다.

이 작품엔 베테랑들이 총출동했다. ‘아이다’의 연출과 지휘를 여러 차례 했던 이회수(연출)와 김봉미(지휘)가 그 주인공. ‘아이다’는 물량 공세로 밀어붙일 만한 압도적 무대를 자랑하나 음악은 장대하면서도 섬세하고, 인간의 복잡다단한 감정의 이면을 들여다본다.

김봉미 지휘자는 “베르디만큼 음악적 기보가 단 하나도 허투루 쓰인 작곡가가 없다”며 “흥미로운 것은 이토록 화려하고 웅장한 대규모 오페라에서, 음악 용어로 따지면 피아니시모(pp, 매우 약하게), 피아니시시모(ppp, 가장 약하게)가 굉장히 자주 등장한다. 주인공들의 순간순간 선택과 갈등을 잘 보여주는 대목”이라고 말했다.

이번 ‘아이다’ 공연을 장악할 주역은 소프라노 임세경이다. 그는 2014년에도 서울시오페라단의 ‘아이다’에서 아이다를 맡았고, 2015년엔 한국인 최초로 이탈리아 베로나 극장에서 올라간 ‘아이다’에도 주역으로 섰다. 그는 “‘나비부인’ 다음으로 많이 한 오페라가 ‘아이다’”라며 “이 작품은 종합예술의 최극치로, 장점은 밤새워 이야기해도 부족하다. 베로나 극장에서 무려 107년 동안 해마다 공연되는 이유가 바로 ‘아이다’의 종합 예술성 때문”이라고 했다.

고대 이집트의 사랑 이야기는 이회수 연출가의 손끝에서 동시대를 관통하는 무대로 매만져진다. 그는 “‘아이다’는 포르테와 피아노, 양과 음, 밝음과 어둠, 개인과 집단의 이분법적 갈등과 화해를 표현하는 작품”이라며 “이집트에선 나일강의 동쪽은 인간의 삶, 서쪽은 죽음을 나타내는 공간으로 생각했다. 동쪽에서 서쪽으로 가는 과정은 삶이 시작해 죽음으로 나아가는 과정이라고 본 이들의 정서와 세계관을 동시대 관점에서 그려갈 것”이라고 했다.