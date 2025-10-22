- ICCC 2025 공식 인증서 수여식서 인증서 받아…핵심 기술력 입증으로 국가신분증 사업 안정 추진

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈)는 자체 개발한 전자여권 운영체제 ‘KCOS e-Passport V5.1(이하, KCOS V5.1)’과 국가신분증용 개방형 운영체제 ‘JK62 V1.1’이 국제 최고 수준의 보안인증 CC EAL5+ 등급을 동시에 획득했다고 22일 밝혔다.

공사는 지난 21일 인천 송도 센트럴파크호텔에서 열린 ICCC 2025 공식 인증서 수여식에서 인증서를 수여받았다.

이번 인증은 최신 평가기준인 CC:2022를 적용받은 국내 최초의 고등급 제품이라는 점에서 큰 의미가 있다. 이번 인증을 통해 한국조폐공사가 보유한 칩 운영체제 기술이 세계적 수준의 보안성과 신뢰성을 확보했음을 공식 입증했다.

KCOS V5.1은 전자여권 국제 표준 보안 프로토콜인 BAC, PACE, EAC를 구현한 전자여권 전용 운영체제(COS)로, 이번 CC인증을 통해 보안성과 제품 우수성이 입증되어 안정적 상용화가 이루어질 것으로 전망된다. 또한, JK62 V1.1은 현재 전자주민증과 전자운전면허증 등 국가신분증에 적용 중인 제품으로, 이번 CC재인증을 통해 보안성을 한층 강화하고 국가신분증 사업의 안정적인 추진에 크게 기여할 것으로 평가받는다.

CC(Common Criteria) 인증은 IT 보안제품의 보안성을 보장해주는 국제 보안성 기준으로, 전자여권 및 국가신분증에 공급되는 IC칩과 COS는 반드시 CC인증을 받아야 한다.

성창훈 사장은 “KCOS V5.1과 JK62 V1.1의 동시 인증은 조폐공사가 전자여권 핵심기술을 완전한 자체 기술로 확보했다는 의미가 있다”며 “앞으로도 국민이 안심하고 사용할 수 있는 안전하고 신뢰받는 전자여권과 국가신분증 서비스를 제공키 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.