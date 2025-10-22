청주 실증단지 방문해 작물 재배 현장 점검…농업용 모듈 효율성 실험

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 농업과 재생에너지를 병행하는 ‘영농형 태양광’ 제도화를 본격 추진한다.

농림축산식품부는 22일 송미령 장관이 충북 청주시 오창읍의 영농형 태양광 실증 시험단지를 방문해 작물 재배 현장을 점검하고 농업인 및 기업인들과 간담회를 열었다고 밝혔다.

이번에 방문한 실증단지는 영농형 태양광 설치가 작물 생산에 미치는 영향을 실증적으로 연구하기 위한 곳이다. 국내 기업들이 농업용 모듈 개발과 효율성 검증에 참여했다.

태양광 구조물은 농기계 작업에 지장이 없도록 지주 높이 3m, 기둥 간격 4.2m로 설계됐으며, 스프링클러를 설치해 농업 활용성을 높였다.

해당 단지는 100kW급 농가보급형 태양광 발전 표준시스템 개발사업의 일환으로 조성됐다. 총 97kW 규모(600평) 설비가 구축됐으며 일반형, 양면형, 투과형 등 다양한 모듈이 시험 중이다.

송 장관은 현장에서 “영농형 태양광 도입 과정에서 농촌 경관 훼손이나 우량농지 잠식, 임차농 피해 등에 대한 우려를 충분히 인식하고 있다”며 “농업인과 기업의 의견을 충분히 수렴하고 연구 결과를 토대로 피해를 최소화하면서 제도가 질서 있게 정착되도록 하겠다”고 말했다.