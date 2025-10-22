인천 연수구, 복원 후 개관 일제 수탈의 역사 고스란히 간직

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]구 송도역사가 인천시 연수구민의 품으로 돌아왔다. 지난 1995년 수인선 협궤 열차가 폐선된 이후 30년 만이다.

인천 연수구는 비류대로 209 소재 구 송도역사를 복원하고 기념 개관식을 지난 21일 개최했다.

구 송도역사는 1937년 개통된 협궤철도의 주요 정차역으로, 인천항과 수도권을 잇는 산업화의 한 축을 담당했다.

궤간 762mm의 좁은 선로를 달리던 협궤 열차는 화물과 여객을 실어 나르며 도시의 성장과 생활권 확장을 이끌었다.

철도망 개편과 산업 구조 변화로 지난 1995년 폐선되면서 그 기능을 상실했지만, 송도 주민과 인천 시민에게는 근대 산업사의 상징이자 세대의 추억이 깃든 장소로 남아 있던 곳이다.

복원된 구 송도역사에는 협궤철도 전차대와 증기 시계탑, 기차 ‘디오라마’, 협궤 객차, 증기기관차 모형, 과거 철도 유니폼과 기록물, 실감미디어 전시, 인공지능(AI) 송도역장, 철제 급수탑 등 10여 종의 전시물이 갖춰졌다.

특히 협궤철도 전차대와 철제 급수탑은 우리나라에서 유일한 철도 유물이며 구 송도역사 증기 시계탑은 캐나다와 일본에 이어 전 세계 3번째이자 우리나라 최초의 증기 시계탑이다.

구는 송도역사를 지역 상권과 연계해 버스킹과 벼룩시장 등 문화 행사를 지속적으로 운영할 계획이다.

이재호 연수구청장은 “송도역은 인천의 산업화와 생활사를 상징하는 중요한 자산이며 협궤철도는 한 시대의 성장과 삶을 잇는 상징적인 존재였다”며 “이번 복원과 개관을 통해 구 송도역사가 과거의 기억에 머무는 공간이 아니라 현재와 미래를 잇는 문화관광 거점으로 자리 잡길 기대한다”고 말했다.