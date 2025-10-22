룩셈부르크 산업연합 소속 대표단·주한 룩셈부르크 대사, AI·DT 첨단 물관리 현장 방문 수자원위성 활용 공동 연구 추진 등 물 분야 글로벌 협력 확대 발판 마련

[헤럴드경제=이태형 기자]한국수자원공사(K-water)는 21일 대전 본사에서 룩셈부르크 경제사절단을 맞아 인공지능(AI)과 디지털전환 기반 첨단 물관리 기술을 선보이고, 양국 간 기술 교류 및 공동 연구 확대를 위한 협력의 장을 마련했다고 22일 밝혔다.

이번 방문에는 룩셈부르크 산업연합(FEDIL) 소속의 디지털·통신·미디어 분야 주요 기업 대표, 정부·학계 관계자 등이 포함된 경제사절단 약 20명과 자크 플리스(Jaques Flies) 주한 룩셈부르크 대사가 참석했다.

이번 방문은 유럽연합(EU)의 다자간 연구혁신 프로그램인 ‘호라이즌 유럽(Horizon Europe)’ 참여 협력의 연장선에서 이뤄졌다. 주한 룩셈부르크 대사관은 이런 국제 공동 연구의 가교로서 한국수자원공사의 연구 제안서 제출과 협력 기반 마련을 지원해왔다.

특히, 올해부터 한국이 호라이즌 유럽에 준회원국으로 참여함에 따라 한국수자원공사가 직접 과제를 주도하거나 공동 연구에 참여할 수 있는 기회가 확대되고 있다.

호라이즌 유럽은 국제협력 강화를 위해 제안서 제출 시 다국적 컨소시엄 구성을 의무화하고 있고, 대사관은 현지 기업과 연계를 통해 이를 지원했다.

이날 방문단은 한국수자원공사의 AI 정수장과 디지털트윈(DT) 기반 물관리종합상황실, 위성 데이터 활용 홍수 예측 모델 등을 확인하고, AI 물관리 전환의 실제 현장을 체감했다. 또 이런 기술을 기반으로 한 향후 공동 연구와 협력 방향에 대한 논의도 이뤄졌다.

알렉스 슈만(Alex Shumann) 룩셈부르크 경제사절단 대표는 “룩셈부르크는 기후 위기 대응과 물관리 디지털 전환을 중요한 과제로 추진하고 있으며, 이번 방문이 한국의 물관리 디지털 기술을 중심으로 한 실질적 협력의 계기가 되길 기대한다”라고 말했다.

윤석대 한국수자원공사 사장은 “이번 방문은 호라이즌 유럽 공동 연구 참여 확대 등 물 분야에서 양국의 새로운 협력 가능성을 확인한 뜻깊은 자리”라며 “초지능 AI 물관리 혁신으로 기후 위기 시대 물안보를 선도하고, 글로벌 연구 협력을 기반으로 우리나라의 기술 리더십 확보에 기여하겠다”라고 밝혔다.