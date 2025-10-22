방위비 증액·드론 산업 성장…1년 수익률 65%

[헤럴드경제=유동현 기자] NH-아문디(Amundi)자산운용은 글로벌 우주항공 펀드(UH/H)의 순자산총액이 4500억원을 돌파했다고 22일 밝혔다.

신한펀드파트너스에 따르면 지난 17일 기준 글로벌 우주항공 펀드의 순자산은 4531억원으로 집계됐다. 지난 7월 말 3000억원을 넘어선 이후 3개월여 만에 1500억원 넘게 증가하며 가파른 성장세를 이어가고 있다.

글로벌 우주항공 펀드는 2022년 5월 국내 최초로 출시된 전 세계 우주항공 산업 투자 펀드다. 금융데이터 분석업체 팩트셋 빅데이터를 기반으로 우주항공 산업과 높은 연관도를 보이는 글로벌 우량 기업을 선별해 투자한다. 주요 편입 종목은 롤스로이스, 제너럴 일렉트릭, 하우멧 에어로스페이스, 크라토스 디펜스, 레이시온 테크놀로지스, 라인메탈 등이다.

우수한 성과에 투자자 자금이 지속적으로 유입되고 있다. 지난 17일 기준 펀드 수익률은 6개월 38.25%, 1년 65.37%, 3년 184.82%를 기록하고 있다.

우수한 성과의 배경에는 우크라이나-러시아 전쟁 장기화, 북대서양조약기구(NATO)의 국내총생산(GDP) 대비 방위비 지출 목표를 5%까지 확대하는 합의 등 글로벌 방위비 증액 기조가 꼽힌다.

최근 드론 산업의 발전이 두드러진다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 6월 자국 드론 산업 육성과 무인항공 위협 대응을 위한 행정명령에 서명했다. 이와 함께 미 국방부가 드론을 전장에서의 핵심자원으로 분류하면서 각 군 지휘관이 중앙 승인 없이 직접 드론을 구매할 수 있게 돼 수요가 급격하게 늘어나고 있다.

방위산업뿐만 아니라 주요국의 우주 관련 예산도 증가하는 상황은 펀드의 장기 성장성을 뒷받침하는 요인이다. 미국과 중국은 우주 패권을 차지하기 위해 관련 투자에 적극적으로 나서고 있다. 한국도 지난해 우주항공청을 출범한 데 이어 우주항공 기술 개발을 위한 예산을 대폭 늘리고 있다.

권영훈 NH-아문디자산운용 AI퀀트팀 팀장은 “우주항공 산업은 미래 메가트렌드로 부상했으며 글로벌 자본이 시장 선점을 위해 경쟁하는 만큼 폭발적인 성장이 기대된다”라며 “방위산업 역시 전장에서 핵심 자원으로 급부상한 드론 산업 등 구조적 성장세가 뚜렷해 현재 가장 주목해야 할 중장기 투자 섹터”라고 했다.