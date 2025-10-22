초고액자산가 전담 브랜드 ‘SNI’ 기반 글로벌 자산 중심 포트폴리오 리밸런싱

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성증권이 업계 최초로 30억원 이상 고객 5000명을 돌파하며 ‘대한민국 자산관리 명가’의 위상을 입증했다고 22일 밝혔다.

삼성증권에 따르면, 지난달 말 기준 삼성증권의 자산 30억원 이상 고객 수는 5449명이다. 2020년 말 대비 91% 증가했다.

특히 자산 30억원 이상 고객 수의 증가율을 연령대별로 살펴보면 30대(194%), 40대(184%), 20대(178%), 50대(147%), 60대(93%), 70대 이상(39%) 순으로 증가했다. 젊은 세대의 신규 유입이 초부유층 고객 수의 성장을 주도한 것이다.

이들의 자산 포트폴리오 내 현금 비중은 2020년 말 23.0% 수준에서 지난달 말 11.5%로 11.5%포인트 감소했다. 이는 초부유층 고객들이 유동성을 투자 자산으로 빠르게 리밸런싱하는 적극적인 투자 기조를 유지하고 있기 때문이다.

이들의 자산 포트폴리오는 주로 글로벌 자산으로 리밸런싱된 것으로 파악됐다. 이들의 해외자산 비중은 2020년 말 12.6%에서 올해 23.2%로 10.6%포인트 증가했다. 주로 국내외 채권과 해외주식이 늘어났다.

자산 30억원 이상 고객의 국내 주식 투자 비중도 올해 들어서 5.1%포인트 확대됐다. 이들 고객의 국내 주식 매매 상위 종목은 삼성전자, 두산에너빌리티, SK하이닉스, 한화오션, 알테오젠, NAVER, 한화에어로스페이스, 카카오, 현대로템 순이었다.

삼성증권의 자산관리 경쟁력은 초고액자산가 전담 브랜드 ‘SNI(Success & Investment’를 기반으로 성장해왔다. 이밖에도 지난 20여 년간 축적한 투자 노하우를 바탕으로 프라이빗 뱅커(PB)의 컨설팅 역량, 최적화된 상품 솔루션, 강력한 인프라를 결집한 자산관리 역량을 보유 중이다.

유정화 삼성증권 SNI/법인전략담당 상무는 “예탁자산 30억 이상 고객 5000명 달성은 고객이 보내주신 신뢰의 상징”이라며 “앞으로도 고객 중심 가치를 최우선에 두고 대한민국 대표 증권사로서 업계를 선도해 나가겠다”고 말했다.