[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 21일 지자체 최초의 투자유치 전담기관인 서울투자진흥재단의 초대 이사장으로 이지형 전 코트라 부사장을 임명했다고 밝혔다. 이사장 임기는 이날 부터 2년간이다.

서울투자진흥재단 이사장은 공개모집 절차에 따라 임원추천위원회를 거쳐 선발됐다.

이지형 초대 이사장은 고려대 영어영문학과와 뉴욕주립대학교 테크노경영학과(석사)를 졸업했다. 코트라에 34여 년간 근무하며 글로벌 투자유치 경험과 글로벌 네트워크를 갖췄다.

코트라 실리콘밸리무역관장, 북미지역본부장, 인베스트(Invest) KOREA 투자기획실장을 비롯해 경제통상협력본부장 등의 보직을 거쳤다. 이 이사장은 연간 2000건 이상의 투자 프로젝트 등 대형 투자유치 성사시켰다.

이지형 이사장은 “대·내외적으로 어려운 시기에 지방자치단체 최초의 투자유치 전담기관 장으로서 임무를 수행하게 되어 막중한 책임감을 느낀다”며, “글로벌 기업과 자본유치를 확대하고 주요 도시 투자청과 협력 네트워크를 구축하는 등 서울을 아시아 최고의 글로벌 투자허브로 육성하는데 이바지하겠다”고 말했다.

서울시는 “글로벌 투자유치 경험과 인맥을 두루 갖춘 이지형 이사장이야말로 서울시 최초의 투자유치 전담기관인 서울투자진흥재단을 이끌어 갈 적임자”라며 “이사장 임명과 함께 정식 출범한 재단이, 글로벌 Top5 투자처로서 서울의 입지를 다질 확실한 발판이 되도록 서울시가 적극 지원·협조하겠다”고 밝혔다.

한편, 오는 10월 말 출범하는 서울투자진흥재단은 ▷서울형 특화 투자유치 전략 수립 ▷기업 맞춤형 지원 및 투자 네트워크 확대 ▷글로벌 기업 유치 ▷부지개발 마케팅 강화 및 금융중심지 활성화 등의 주요 사업을 본격 추진할 계획이다.