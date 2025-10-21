공동부검 하루만에 인천공항 도착 외교부 “현지서 50대 한국인 사망” 송환 64명 중 현재까지 49명 구속

캄보디아 현지에서 범죄조직에 납치·감금된 뒤 고문당해 숨진 20대 한국인 대학생의 유해가 21일 오전 국내로 송환됐다.

현지에서 부검이 끝난 뒤 화장된 대학생 박모(22) 씨의 유해는 이날 오전 8시께 대한항공 KE690편에 실려 인천국제공항에 도착했다. 박씨가 숨진 채 발견된 지난 8월 8일 이후로 74일 만이다. ▶관련기사 2면

박씨의 사건을 수사하고 있는 안중만 경북경찰청 형사기동대장은 입국장에서 대기하다 현지 부검에 참여했던 장진욱 경찰청 과학수사운영계장으로부터 흰색 천에 싸인 유해를 인수했다. 박씨의 유해는 이날 유족 측에 전달될 예정이다.

박씨에 대한 공동 부검은 지난 20일 오전 캄보디아 프놈펜에 있는 턱틀라 사원 내부에서 한국과 캄보디아 양측 당국자가 6명씩 참여한 가운데 3시간가량 이뤄졌다. 부검이 종료된 뒤에는 화장이 이뤄졌고 즉시 유해 송환이 결정됐다. 박씨의 시신은 지난 8월부터 두 달 넘게 이 사원 내 안치실에 보관돼 있었다.

앞서 박씨는 지난 7월 17일 가족에게 “박람회에 다녀오겠다”고 말한 뒤 캄보디아로 떠났다. 하지만 박씨는 현지 범죄 단지인 ‘웬치’에 납치·감금됐고, 모진 고문을 당한 끝에 지난 8월 8일 캄포트주 보코산 일대 차 안에서 숨진 채 발견됐다.

경찰은 향후 국내에서 예정된 조직검사와 약·독물 검사, 양국에서 진행 중인 수사 결과 등을 종합해 박씨의 정확한 사인을 발표할 방침이다.

이런 가운데 지난 20일(현지시간) 캄보디아 시하누크빌의 한 호텔 객실에서도 50대 후반 한국인 남성이 숨진 채 발견됐다.

외교부는 21일 “현지 경찰 측에서 우리 교민회장을 통해 대사관에 이를 알려와 대사관은 우선 해당 교민회장에게 현장 확인을 요청했다”고 밝혔다.

교민회장은 현장에서 사망자의 여권과 유서로 추정되는 메모, 휴대전화 등을 확인했다. 다만 우리 당국은 범죄 단지와 관련성은 크지 않은 것으로 보고 있다.

보이스피싱 등 범죄 활동에 가담해 캄보디아 현지에 구금됐다 지난 18일 국내로 송환된 피의자 64명 에 대한 수사는 지금까지 49명이 구속됐다.

이용경·문혜현 기자