글로벌 시장규모 17조…소재·제품개발 나서 벨기에의 소재 회사 사이언스코와 업무협약 곱슬머리·두피유형별로 특화제품 개발 추진

화장품 ODM(연구개발·생산) 기업 코스맥스가 ‘곱슬머리(textured hair)’ 제품으로 새로운 시장 공략에 나선다. 우선 특화소재를 개발한 뒤 관리제품을 곱슬머리 유형별로 내놓을 계획이다.

지난해 글로벌 곱슬머리 관련 제품의 시장규모는 120억달러(약 17조원)에 달했으며, 연평균 5~10% 성장세를 보일 전망이다. 직모가 우세인 동아시아와 달리 미국은 50%, 중남미는 75%가 곱슬머리일 정도로 큰 시장이다. 글로벌 시장 공략을 위해선 제품 개발이 필수다.

코스맥스는 이를 위해 벨기에의 소재기업 사이언스코(Syensqo)와 업무협약을 했다고 21일 밝혔다.

사이언스코는 1863년 설립된 회사로, 자동차·항공기 부품 원료부터 화장품 원료까지 다양한 원료를 공급하고 있다. 화장품 분야에선 식물유래의 모발컨디셔닝 원료와 같은 소재의 글로벌 1위 기업이다.

코스맥스는 연구개발 때 유럽과 미국 시장의 다인종 모발에 대한 연구경험과 특화소재를 활용하기로 했다. 자체 개발한 코어링크-S 기술을 제품에 함께 적용해 끊어지기 쉬운 곱슬머리의 취약점을 해결할 계획이다. 이후 곱슬머리 전용샴푸와 헤어에센스 등을 선보이게 된다.

또 곱슬머리와 두피에 대한 공동연구를 진행해 독점원료도 개발할 예정이다. 모발 및 두피 상태를 12가지 유형으로 세분화해 각 유형에 특화된 제품을 출시하기로 했다.

최경 코스맥스 대표는 “모발관리 분야는 전체 화장품 시장의 20%를 차지할 정도로 크다. 사이언스코와 협업을 통해 한단계 더 도약할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대된다”고 했다.