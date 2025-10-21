[헤럴드경제=양대근 기자] 제주항공(대표이사 김이배)이 12월부터 부산~푸꾸옥 노선에 주 7회(매일) 일정으로 신규 취항한다고 21일 밝혔다.

제주항공의 부산~푸꾸옥 노선은 12월 17일부터 2026년 3월 2일까지 김해국제공항에서 오후 6시 55분(이하 현지시각)에 출발해 밤 11시 정각에 베트남 푸꾸옥공항에 도착하며, 푸꾸옥공항에서는 오전 0시 1분에 출발해 다음날 아침 8시에 김해공항에 도착하는 일정이다.

베트남에서 가장 큰 섬인 푸꾸옥은 베트남 국민들로부터 ‘진주 파라다이스섬’으로 불리며 많은 사랑을 받고 있는 휴양지 중 한 곳이다. 연중 온화한 날씨와 청정해역을 보유해 스노클링, 스쿠버 다이빙 등 다양한 해양 액티비티도 즐길 수 있다.

제주항공은 부산~푸꾸옥 노선의 신규 취항을 맞아 오는 10월 23일부터 제주항공 홈페이지(www.jejuair.net)와 모바일 앱, 웹을 통해 특가 프로모션도 오픈할 예정이다.

제주항공 관계자는 “베트남 푸꾸옥은 최근 미국 여행 전문지가 선정한 아시아 최고의 섬 1위로 꼽힐 만큼 전세계적으로 큰 사랑을 받고 있다”며 “이번 겨울 부산에서도 직항편을 통해 더욱 편리하게 푸꾸옥 여을 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.