[헤럴드경제=강승연 기자] 아웃도어 브랜드 K2가 겨울철에도 자유로운 움직임을 가능하게 하는 경량 구스 다운 패딩 ‘무브에잇(MOVE8) 시리즈’를 출시한다고 21일 밝혔다.

무브에잇은 겉감만 늘어나는 기존 다운과는 달리, 겉감과 안감에 모두 스트레치를 적용해 팔이나 몸의 움직임 시 걸림이 전혀 없이 활동성이 뛰어난 것이 특징이다. 상하·좌우·대각선까지 8방향으로 늘어나는 8-WAY 스트레치 기능을 소매와 등판에 적용했다.

거위털 충전재를 솜털 80% 깃털 20% 비율로 적용했다. 방풍 기능과 생활 방수 기능도 갖춰 다양한 아웃도어 환경에 완벽 대응할 수 있도록 했다. 움직일 때 옷이 올라가지 않도록 제품 밑단에 안티 슬립기능도 적용했다. 가로 퀼팅형의 심플한 디자인으로 차콜·샌드베이지·블랙 3가지 컬러로 출시된다.

노성훈 K2 의류기획팀 이사는 “무브에잇 시리즈는 겨울철에도 다운을 벗지 않고 자유롭게 활동할 수 있도록 설계된 경량 다운”이라며 “8방향 스트레치 기술을 적용해 일상은 물론 다양한 아웃도어 활동까지 편하게 즐길 수 있다”고 말했다.