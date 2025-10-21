‘ADEX 2025’서 MOU 엔진 패키지 구성품 등 국내 개발 합의

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화에어로스페이스는 20일 경기도 일산 킨텍스에서 열린 ‘ADEX 2025’ 방산 전시회에서 미국 GE 에어로스페이스와 함정용 가스터빈 엔진 패키지 국산화 및 공동 개발 MOU를 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 MOU로 양사는 LM2500∙LM500 엔진 패키지 구성품 및 완제품을 국내에서 개발하는 데 합의했다.

함정 엔진 패키지는 가스터빈 엔진 본체에 연료∙냉각∙제어∙감속장치 등을 통합, 선박에 바로 설치할 수 있도록 구성한 완성형 모듈이다. 현재 다수의 구성품을 수입에 의존하고 있는 가운데 한화에어로스페이스는 패키지 국산화를 통해 기존 공급가 및 납기를 대폭 개선할 계획이다. 또 패키지 요소별 설계 및 제작 관련 국내 전문업체 참여와 기술력 제고를 통해 글로벌 사업 경쟁력을 키울 예정이다.

한화에어로스페이스 관계자는 “함정 엔진 패키지 원천 기술 확보 및 사업 경쟁력 강화를 통해 글로벌 해양 안보 파트너로서 입지를 구축할 것”이라고 말했다.