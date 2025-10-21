최교진 교육부 장관 20일 첫 기자간담회 개최 “영유아 사교육 규제할 것, 처벌 중심은 안 돼”

[헤럴드경제=김용재 기자] 최교진 교육부 장관은 지난 20일 인공지능(AI) 교육과 관련해 “AI 관련 중점학교를 전국적으로 늘리고 AI 교육에 대해 늦어도 올해 연말까지 구체적인 안을 발표할 것”이라고 말했다.

최 장관은 이날 정부세종청사에서 취임 후 첫 기자간담회를 열고 “내년부터 AI 중점학교를 전국적으로 시작해서 2028년까지 확대하겠다”며 “2026년도 1000개교, 2027년 1500개교, 2028년에는 2000개교에 도입해서 운영하고 AI 관련 수업 시수를 일반 학교보다 더 확대하겠다”라고 말했다.

이어 “이를 위해서는 AI를 잘 이해하고 가르치고 활용할 수 있도록 하는 교사 대상 연수도 보완해야 할 것”이라면서 “인공지능 디지털교과서의 경우 학교의 자율적 판단에 따라 교육자료로 활용하는 데 전혀 어려움이 없도록 지원을 계속해 나가겠다”라고 설명했다.

“(4세·7세고시 등) 영어유치원 선행 사교육 규제 필요하지만 신중히 할 것”

최 장관은 유아 대상 영어학원(영어유치원)의 무분별한 선행 사교육 문제와 관련해 “규제는 필요하지만, 또 다른 부작용을 가져올 수 있어 신중해야 한다”고 언급했다.

그는 “유아 대상 영어학원이 사실상 유치원 형태로 운영되는 것에 반대한다”며 “그곳에서 유아의 발달 단계에 맞는 교육이 이뤄지고 있는지에 대한 질문부터 해야 한다”고 강조했다.

이어 “이런 방향 속에서 법과 제도적 보완을 검토하고, 학부모의 선택권을 존중하면서도 (영어유치원) 본연의 설립 목적에 맞는 현장 중심의 개선책을 마련해야 한다”고 덧붙였다.

최 장관은 “규제가 불가피하다면 이는 교육권을 제한하려는 것이 아니라 아이들의 발달권, 건강한 학습권을 보호하기 위한 최소한 안전장치를 마련하고자 하는 것이라는 점을 알려야 한다”고 했다.

“고교학점제, 현장에 안착시키는 것이 더 큰 혼란 줄이는 것”

최 장관은 교육계 일각에서 제기되는 고교학점제 폐지론에 대해서는 “제도 자체를 없애기보다는 어떻게든 보완해서 현장에 안착시키는 것이 더 큰 혼란을 줄일 것”이라며 반대 입장을 거듭 밝혔다.

그는 “고교학점제 시행을 오랜 기간 예고했고 시범학교 운영을 거쳐 전면 시행했는데 미리 드러났어야 할 문제들이 뒤늦게 불거져 일단 당장 필요한 개선책을 만들었다”며 “고교학점제 도입은 고교의 체질과 패러다임의 변화 문제인 만큼 보완해야 할 과제들이 있을 것”이라고 했다.

최 장관은 수능·내신 절대평가 전환 문제에 대해서는 “(절대평가로 가야 한다는) 큰 방향을 이야기할 순 있지만 그 방향과 실행 시기를 정하는 데는 사회적 합의가 필요하다”며 신중한 입장을 보였다.

기초학력 미달 문제와 관련해서는 “학생의 기초학력 부족 원인을 진단해 보면 경제적 요인도 있고 심리적 요인·정서적인 요인 등 여러 가지 이유가 있다”라면서 “교육부는 학년 초에 학생들의 기초학력을 진단해서 학습지원 대상 학생을 선정하는 데 학교가 도움을 받을 수 있는 국가기초학력지원 포털을 올해 연말까지 구축해 지원하려 한다”고 밝혔다.