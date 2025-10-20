지역 주민의 건강 보호와 쾌적한 실내환경 조성을 위한 성과

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동대문구시설관리공단(이사장 박희수)이 운영하는 동대문구민체육센터가 한국실내환경협회가 주관하는 “GA 실내공기질 우수시설 인증”을 취득했다고 20일 밝혔다.

‘GA 실내공기질 우수시설 인증’이란 한국실내환경협회와 국가공인 연구 기관인 코티티시험연구원이 공동 개발한 실내공기질 인증제도로 시설 이용자의 건강은 물론 환경가치를 높인다는 점에서 그 가치를 인정받고 있으며, ▲실내공기질 측정 ▲실내환경 운영 및 경영 ▲운영관리 및 모니터링 등 맑은 실내공기질을 위한 기관의 노력을 종합적이고 객관적으로 평가하여 우수시설을 인증한다.

센터는 유아체능단 어린이가 사용하는 교육실·수영장·헬스장·문화 및 체육 강좌실과 같은 구민이 주로 이용하는 공간에서 미세먼지·이산화탄소·일산화탄소·폼알데하이드 등 모든 측정 항목에서 우수한 수치를 기록하며, 구민에게 쾌적하고 안전한 실내환경을 제공하는 친환경 공공체육시설로서의 위상을 한층 강화했다. 공단 관계자는 “이번 실내공기질 우수시설 인증은 환경과 주민 건강을 동시에 고려한 노력의 결실”이라며, “앞으로도 ESG 경영을 기반으로 한 친환경적인 시설운영으로 구민에게 안심할 수 있는 쾌적한 시설을 제공하겠다”고 말했다.

동대문구민체육센터는 연 이용자 수 약 72만 명 규모의 동대문구 대표 공공체육시설로 ▲체육시설 안전경영 인증(KSPO45001) ▲생존수영 교육기관 안전인증 등 구민에게 안전하고 쾌적한 시설 제공을 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.